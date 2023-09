Die ontdekking van Megamonodontium mccluskyi: 'n Reuse-fossielspinnekop van Australië

Wetenskaplikes het onlangs 'n nuwe spesie "reuse" fossielspinnekop ontdek en beskryf wat tussen 11 en 16 miljoen jaar gelede bestaan ​​het in wat nou die hedendaagse Australië is. Met die naam Megamonodontium mccluskyi, is hierdie spinnekop die eerste fossiel wat aan die Barychelidae-familie gevind is. Dit is soortgelyk aan die lewende genus Monodontium maar aansienlik groter, en meet ongeveer 50 mm van tone tot tone.

Die ontdekking van Megamonodontium mccluskyi is betekenisvol aangesien dit 'n groot leemte vul in ons begrip van die evolusionêre geskiedenis van spinnekoppe. Australië het net 'n beperkte aantal spinnekopfossiele opgelewer, met hierdie nuwe ontdekking wat net die vyfde een is. Dr. Matthew McCurry van die Universiteit van Nieu-Suid-Wallis beskryf hierdie bevinding as "baie betekenisvol", aangesien dit nuwe inligting oor spinnekop-uitwissing openbaar en insigte in die verlede verskaf.

Die fossiel dui daarop dat Megamonodontium mccluskyi omgewings bewoon het soortgelyk aan sy hedendaagse familielid, wat in nat woude van Singapoer tot Papoea-Nieu-Guinee gevind word. Die uitsterwing van hierdie groep spinnekoppe op die vasteland van Australië het egter saamgeval met die land wat mettertyd meer dor geword het.

Megamonodontium mccluskyi is nie net die grootste bekende fossielspinnekop in Australië nie, maar is ook die eerste fossiel van die Barychelidae-familie wat wêreldwyd gevind is. Hierdie bevinding dui daarop dat borselvoet-valhekspinnekoppe soos Megamonodontium mccluskyi nie dikwels as fossiele bewaar word nie as gevolg van hul grawende aard.

Mikroskopiese studies wat op die fossiele gedoen is, het 'n uitsonderlike vlak van bewaring aan die lig gebring, wat wetenskaplikes in staat gestel het om ingewikkelde besonderhede soos die struktuur van die spinnekop se kloue en haaragtige setae op sy lyf en bene te ontleed. Setae dien verskeie funksies, insluitend die waarneming van chemikalieë en vibrasies, verdediging en kommunikasie.

Hierdie onlangse ontdekking van Megamonodontium mccluskyi bied waardevolle insigte in die evolusionêre geskiedenis en omgewingsveranderinge wat die wêreld miljoene jare gelede gevorm het. Verdere navorsing en ontleding van fossiele soos hierdie is van kardinale belang om ons begrip van antieke ekosisteme en die wesens wat eens daarin gefloreer het, uit te brei.

Bronne:

– Universiteit van Nieu-Suid-Wallis

– Die Dierkundige Tydskrif van die Linnean Society

– Australiese museum

– Queensland Museum