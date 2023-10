Die uiteenlopende evolusie van vlermuistande en kake: die ontrafeling van die raaisels

’n Nuwe studie het lig gewerp op die merkwaardige evolusionêre geskiedenis van vlermuistande en kake. Noctilionoïde vlermuise, wat uit meer as 200 spesies bestaan ​​wat hoofsaaklik in die Amerikaanse trope voorkom, vertoon 'n wye verskeidenheid kakebeenstrukture wat by verskillende diëte aangepas is. Hierdie navorsing beklemtoon die fassinerende veranderinge in tandgetal, grootte, vorm en posisionering onder hierdie vlermuise.

Wetenskaplikes het ontdek dat vlermuise met korter snoete geneig is om minder tande te hê as gevolg van ruimtelike beperkings. Aan die ander kant kan vlermuise met verlengde kake meer tande akkommodeer, wat herinner aan die voorouers van plasentale soogdiere. Hierdie bevindinge bied insig in hoe soogdiere se gesigte ontwikkel het, veral die ontwikkeling van kake en tande.

Die navorsers wat by die studie betrokke is, wys daarop dat vlermuise al vier soorte tande besit wat mense het – snytande, hoektande, premolare en kiestande. Wat werklik merkwaardig is, is dat noctilionoïde vlermuise 'n vinnige diversifikasie van diëte in 'n relatief kort tydperk van 25 miljoen jaar ervaar het. Vandag vertoon verskillende spesies binne hierdie groep uiteenlopende diëte wat wissel van insekte, vrugte en nektar tot visse en selfs bloed.

Alexa Sadier, die hoofskrywer van die studie, beklemtoon die intrigerende diversiteit wat in hierdie vlermuisspesies gesien word. Sommige het kort gesigte en kragtige kake, wat hulle in staat stel om maklik deur taai vrugtedoppe te byt, terwyl ander lang snoete het wat gespesialiseer is om nektar van blomme te drink. Die vinnige evolusie van sulke diversiteit in hul kake en tande laat vrae ontstaan ​​oor die onderliggende meganismes wat hierdie veranderinge gedryf het.

Om hierdie raaisels te ondersoek, het die navorsingspan gevorderde tegnieke soos CT-skanderings gebruik om die kake, premolare en kiestande van meer as 100 noctilionoïde vlermuisspesies te ondersoek. Hul bevindinge het die bestaan ​​van "ontwikkelingsreëls" onthul wat die rangskikking van tande bepaal op grond van die vlermuis se dieet. Vlermuise met langer of intermediêre kake het tipies drie premolare en drie kiestande aan elke kant, terwyl dié met korter kake, dikwels vrugtevreters, geneig is om óf die middelste premolare, die agterste kiestand of albei te verloor.

Die beperkte spasie by vlermuise met kort kakebeen verklaar die teenwoordigheid van breër voorste kiestande. Weens die gebrek aan ruimte word die eerste tande wat by hierdie vlermuise opkom groter, aangesien spasie vir daaropvolgende tande onvoldoende is. Hierdie bevindinge daag aannames oor tandontwikkeling uit en werp lig op die regulering van tandgroei, vorm en grootte by soogdiere.

Hierdie studie het breër implikasies vir die begrip van tandontwikkeling by soogdiere. Vorige navorsing oor tandontwikkeling het hoofsaaklik gefokus op muise met hoogs gespesialiseerde snytande en kiestande. Dit bly onduidelik of dieselfde genetiese en ontwikkelingsmeganismes tandgroei in soogdiere soos vlermuise en mense beheer, wat meer "voorvaderlike" tandstelle besit.

In die toekoms beplan die navorsers om hul studie uit te brei om die ondersoek van noctilionoïde snytande en honde in te sluit. Deur dieper te delf in die genetiese en ontwikkelingsmeganismes wat tandontwikkeling in hierdie vlermuise vorm, kan verdere insigte in die evolusionêre geheime wat binne hierdie spesies versteek is, ontbloot word.

Titel: Die uiteenlopende evolusie van vlermuistande en kake: die ontrafeling van die raaisels

Bron: Nature Communications (skakel sal verskaf word)