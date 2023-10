’n Onlangse studie oor die soogdier-stamboom het verrassende eienskappe onder spesies ontdek wat veelvuldige massa-uitsterwings oorleef het. In teenstelling met die lang gekoesterde oortuiging dat algemene of "vervelige" soogdiere die een was wat katastrofiese gebeure moes verduur, onthul die studie dat die oorlewendes unieke en gevorderde eienskappe vir hul onderskeie eras besit het.

Die konvensionele wysheid van "oorlewing van die ongespesialiseerde" dui daarop dat veralgemeende diere die minste geneig is om uit te sterf. Die navorsers het egter bevind dat die soogdiere wat deur massa-uitsterwings volgehou het, eintlik redelik gevorderd was vir hul tyd. Hierdie diere het nuwe eienskappe gehad wat hulle moontlik gehelp het om te oorleef en hulle van evolusionêre buigsaamheid voorsien het.

Die studie het gefokus op sinapsiede, 'n groep diere waarvan die enigste oorblywende lede soogdiere is. Die navorsers het 'n massiewe stamboom van sinapsiede gebou om die evolusionêre bestraling oor tyd te verstaan. In teenstelling met vorige oortuigings, het hulle ontdek dat oorlewing nie net afhanklik was van algemene kenmerke nie. Groter sinapsiede, nie net algemene insekvreters nie, was op sekere punte in die geskiedenis onder die oorlewendes.

Die aanvang van hierdie navorsing is geïnspireer deur 'n studie wat in 2019 gepubliseer is deur David Grossnickle, 'n assistent-professor by die Oregon Institute of Technology. Sy studie het beklemtoon hoe klein, insek-etende soogdiere geneig is om die geslagte te wees wat uitdagende tye oorleef. Toe Grossnickle die navorsers genader het, het hulle verwag om 'n soortgelyke patroon by vroeëre soogdiere en hul voorouers te vind. Die patroon het egter begin verdwyn namate hulle dieper in die sinapsied-geskiedenis gedelf het.

Verdere ontleding het aan die lig gebring dat sommige spesies wat aanvanklik as ongespesialiseerd beskou is, eintlik nuwe eienskappe vertoon het. Soogdiere uit die dinosourus-era het byvoorbeeld gevorderde tande gehad wat hulle toegelaat het om nie net in prooi te sny nie, maar ook kos te maal, wat 'n voordeel bied tydens tye van voedselskaarste.

Dit is belangrik om daarop te let dat die studie nie daarop dui dat gespesialiseerde diere minder geneig is tot uitsterwing nie. Dit beklemtoon eerder dat die spesies wat massa-uitsterwings oorleef het, eienskappe gehad het wat ver van generies was. Diere met nuwe eienskappe soos gevorderde tandkenmerke of meer doeltreffende kake om verskillende kosse af te breek, het eers gedy toe ouer geslagte uitgesterf het.

Die implikasies van hierdie studie strek verder as soogdiere, en daag wetenskaplikes uit om ander groepe te ondersoek en te sien of soortgelyke ingewikkeldhede in hul evolusionêre diversifikasies bestaan. Die navorsing verskaf 'n dieper begrip van hoe evolusie werk en dui daarop dat daar dalk nie 'n konsekwente stel kenmerke is wat tipies deur die voorvaders van evolusionêre diversifikasies besit word nie.

