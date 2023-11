’n Onlangse studie wat deur professor Mehdi Zare van die Internasionale Instituut vir Aardbewing-ingenieurswese en Seismologie gedoen is, onthul dat klimaatsverandering ’n direkte korrelasie met die voorkoms van aardbewings kan hê. Zare, 'n kenner in ingenieurs seismologie, het sy bevindinge tydens 'n wetenskapbevorderingsweekgeleentheid in Iran aangebied.

Tradisioneel is aardbewings geassosieer met tektoniese plaatbewegings, maar Zare se navorsing dui daarop dat foute wat deur klimaatsverandering veroorsaak word, ook kan bydra tot seismiese aktiwiteit. Terwyl die verband tussen klimaatsverandering en aardbewings nog ondersoek word, maak hierdie nuwe bewyse 'n nuwe gebied van wetenskaplike verkenning oop.

Verder het Zare die kwessie van grondversakking uitgelig, wat 'n dringende bekommernis in Iran geword het. Grondsakking verwys na die geleidelike sink of afsakking van die Aarde se oppervlak as gevolg van verskeie faktore soos ondergrondse mynbou, dreinering of akwifeerstelsel-verdigting. In Iran alleen ervaar 400 vlaktes, veral in die provinsies Teheran, Alborz en Isfahan, tans insakking.

Die primêre oorsaak van grondversakking in die land is oormatige ontginning van ondergrondse water en wanbestuur van waterbronne, luidens berigte. Hierdie onvolhoubare praktyke lei tot geleidelike omgewingsuitputting, wat lei tot die sink van die Aarde se oppervlak met verloop van tyd. Hierdie stille vorm van aardbewing het ernstige gevolge, insluitend strukturele skade, hoë instandhoudingskoste en ekonomiese verliese.

Met die geleidelike afname van akwifeervoeding as gevolg van verhoogde waterverbruik, word die verskynsel van insakking meer uitgesproke en hou dit 'n wesenlike bedreiging vir Iran in. Navorsers in hierdie veld het dit vergelyk met "kanker" en beskryf dit as 'n "onomkeerbare risiko" en die "dood van die aarde." Dringende maatreëls moet getref word om hierdie kwessie aan te spreek voordat dit verder eskaleer.

In reaksie op die groeiende kommer het die Nasionale Kartografiese Sentrum in 2016 'n projek van stapel gestuur om die tempo van insakking landwyd te monitor deur satellietdata en beelde te gebruik. Die projek het 252 insakkingsgebiede geïdentifiseer, wat die omvang van die probleem beklemtoon.

Dit is van kardinale belang om te erken dat klimaatsverandering en menslike ingryping die primêre faktore is wat bydra tot grondversakking in Iran. Oormatige grondwateronttrekking, ondoeltreffende besproeiingsmetodes en die teenwoordigheid van onwettige putte vererger die probleem. Boonop dui projeksies aan dat Iran se temperatuur oor die volgende 2.6 jaar met 40 grade Celsius sal styg, wat 'n selfs groter vraag na waterbronne sal skep.

Dit is noodsaaklik vir beleidmakers en belanghebbendes om onmiddellik op te tree om die druk op die omgewing te versag en volhoubare waterbestuurstrategieë te implementeer. Aanpassing van klimaatsverandering en beter waterhulpbronbestuur is van kardinale belang om die toekoms van Iran en ander streke wat kwesbaar is vir grondversakking te beskerm.

