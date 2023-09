Wetenskaplikes ontdek oudste houtstruktuur wat meer as 476,000 XNUMX jaar terug dateer

Argeoloë het 'n verstommende ontdekking gemaak en die oudste houtstruktuur wat nog gevind is, opgegrawe. Volgens 'n span wetenskaplikes van die Universiteit van Liverpool is goed bewaarde hout in Zambië ontdek, wat minstens 476,000 XNUMX jaar terug dateer. Dit is ouer as ons eie spesie, Homo sapiens.

Deur kundige ontleding van klipgereedskapsnymerke op die hout, het navorsers tot die gevolgtrekking gekom dat vroeë mense twee groot stompe doelbewus gevorm en saamgevoeg het om 'n struktuur te bou. Hierdie bevinding dui op die vroegste bewyse van doelbewuste houtwerk in die wêreld, wat die oortuiging uitdaag dat mense uit die Steentydperk uitsluitlik nomadies was. Vorige bewyse het net getoon dat mense hout gebruik vir die maak van vuur, grawe stokke en spiese.

Die bewaring van hout van so 'n ou terrein is hoogs ongewoon, aangesien dit tipies mettertyd verval. Die hoë watervlakke in die gebied het egter as 'n preserveermiddel opgetree, wat die hout laat oorleef het. Hierdie ontdekking werp nuwe lig op die lewenstyl van vroeë mense by Kalambo-waterval, wat nie net toegang gehad het tot 'n konsekwente waterbron nie, maar ook die omliggende woud vir voedsel gebruik het.

Die artikel noem dat die term "mense" gebruik word om hierdie wesens te beskryf, maar dit is belangrik om daarop te let dat hulle voor Homo sapiens is, wat moontlik aan die Homo erectus-spesie behoort. Hierdie onthulling strook met ander onlangse ontdekkings in Suid-Afrika se Rising Star-grotstelsel, waar bewyse van kulturele praktyke, begrafnisrituele, vuurgebruik en kunsskepping deur nie-Homo sapiens hominienspesies gevind is, wat ongeveer 300,000 XNUMX jaar terug dateer.

Die navorsingsbevindinge is in die wetenskaplike joernaal Nature gepubliseer, wat 'n beduidende bydrae tot ons begrip van die vroeë menslike geskiedenis en die kompleksiteit van hul kulturele en tegnologiese vooruitgang merk.

Bronne:

- Universiteit van Liverpool (bronartikel)