Onthulling van die oorsprong van swaar elemente: neutronster-samesmeltings en die skouspelagtige Kilonovae-verskynsel

Fisici van Japan en Litaue het 'n baanbrekende ontdekking gemaak wat die teorie versterk dat neutronstersamesmeltings verantwoordelik is vir die meerderheid swaar elemente wat in die heelal teenwoordig is. Hierdie swaar elemente, soos tellurium, word gesintetiseer deur 'n kernreaksie bekend as die vinnige neutronvangsproses, of "r-proses." Hierdie proses vind plaas in omgewings met 'n hoë digtheid van vrye neutrone, waar kerne neutrone teen 'n baie vinniger tempo vasvang as wat hulle beta-verval kan ondergaan. As gevolg hiervan word neutronryke kerne gevorm, wat lei tot die produksie van swaar elemente.

Die oorvloedpatrone wat in ons sonnestelsel waargeneem word, met kenmerkende pieke by atoommassagetalle soos 80, 130 en 196, verskaf bewyse van die r-proses en die rol daarvan in die vorming van die samestelling van elemente op Aarde. Daar word geglo dat die "uitgeklopte" materie van neutronstersamesmeltings, in die vorm van 'n kilonova - 'n gebeurtenis so helder soos 'n duisend novae maar nie so helder soos 'n supernova nie - die hoofplek is waar die r-proses plaasvind.

In 2017 is die bestaan ​​van kilonovae bevestig met die opsporing van gravitasiegolwe van 'n neutronster-samesmelting genaamd GW170817. Sterrekundiges wêreldwyd het intensiewe navorsing gedoen, wat gelei het tot die ontdekking van 'n verbygaande gebeurtenis so helder soos 'n miljard sonne in 'n sterrestelsel wat 130 miljoen ligjare daarvandaan geleë is. Die vinnig dalende ligkurwe van die gebeurtenis het aangedui dat dit aangevuur is deur die radioaktiewe verval van uitgeworpe r-proseselemente.

Vorige studies het absorpsietekens van strontium-, serium- en lantaniedelemente in die spektrum van GW170817 se kilonova geïdentifiseer. Die eienskappe van die "nebulêre" fase, wat op die absorpsiefase volg, het egter swak verstaan ​​as gevolg van eksperimentele beperkings op Aarde. Om hierdie uitdaging te oorkom, het navorsers modelle ontwikkel wat emissielyne van swaar elemente op grond van bekende energievlakke voorspel het. Hierdie modelle het 'n voorheen onverklaarde kenmerk in die spektrum van GW170817 suksesvol verduidelik - 'n sterk emissielyn op 2.1 mikrometer van dubbelgeïoniseerde tellurium.

In ’n aparte studie het die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) verdere bewyse gelewer deur ’n gammastraaluitbarsting genaamd GRB230307A waar te neem. Die spektra wat deur JWST geneem is, het merkwaardige ooreenkomste met GW170817 getoon, insluitend die 2.1 mikrometer kenmerk wat aan tellur toegeskryf word. Hierdie bevinding ondersteun die teenwoordigheid van nog 'n kilonova wat voortspruit uit 'n neutronstersamesmelting.

Die aansienlike afstand van GRB230307A, ongeveer 'n miljard ligjare weg, beklemtoon die merkwaardige sensitiwiteit van JWST. Met die vermoë om spektra van kilonovae te verkry wat nie deur ander teleskope opgespoor kan word nie, speel die JWST 'n deurslaggewende rol in die ontrafeling van die oorsprong van swaar elemente. Navorsers poog om die volle besonderhede van die verskillende kerne wat tydens hierdie samesmeltings geskep is te ontsyfer, wat 'n omvattende begrip van die elemente in die periodieke tabel moontlik maak.

Algemene vrae (FAQ)

1. Wat is neutronstersamesmeltings?

Neutronstersamesmeltings vind plaas wanneer twee neutronsterre saamkom as gevolg van gravitasiekragte. Hierdie gebeurtenisse stel enorme hoeveelhede energie vry en speel 'n beduidende rol in die skepping van swaar elemente.

2. Wat is die vinnige neutronvangsproses (r-proses)?

Die r-proses is 'n kernreaksie wat die vang van vrye neutrone deur atoomkerne behels teen 'n baie vinniger tempo as wat hulle beta-verval kan ondergaan. Hierdie proses lei tot die sintese van neutronryke elemente, insluitend swaar elemente.

3. Hoe dra kilonovae by tot die produksie van swaar elemente?

Kilonovae is gebeurtenisse wat plaasvind tydens neutronstersamesmeltings, waar groot hoeveelhede materie in die ruimte uitgestoot word. Die radioaktiewe verval van hierdie uitgeworpe materiale, wat r-proseselemente insluit, genereer die intense helderheid wat in kilonovae waargeneem word. Daar word geglo dat kilonovae 'n belangrike bron van swaar elemente in die heelal is.

4. Wat is die betekenis van die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) in die bestudering van kilonovae?

Die JWST se merkwaardige sensitiwiteit stel dit in staat om spektra van kilonovae op te spoor en te verkry wat andersins onopspoorbaar is deur ander teleskope. Hierdie vermoë stel navorsers in staat om die samestelling en kenmerke van hierdie plofbare gebeurtenisse te bestudeer, wat deurslaggewende insigte verskaf oor die oorsprong van swaar elemente.

