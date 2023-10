Aktiewe veroudering: Seniors omhels oefening vir fisieke en geestesgesondheid

Opsomming: Seniors in hul 70's, 80's en verder daag stereotipes uit deur geestelik en fisies fiks te bly deur gereelde oefening. Individue soos George Anisef (95) en Maria Levitt (86) is 'n bewys dat ouderdom geen hindernis vir 'n aktiewe leefstyl is nie. Anisef, 'n ywerige piekelbalspeler, kan sy stand hou teen teenstanders wat baie jonger as hy is, terwyl Levitt ure by die gimnasium deurbring en daagliks kilometers lank stap. John Friedrich (86) het ná ’n beroerte begin oefen om weer beweeglikheid te kry en het sedertdien ’n gelowige geword in die krag van beweging. Hierdie individue wys die voordele van oefening vir fisiese en geestelike skerpte by ouer volwassenes.

Seniors in hul 70's, 80's en verder daag stereotipes uit deur geestelik en fisies fiks te bly deur gereelde oefening. Hierdie individue is 'n bewys van die krag om aktief en verloof te bly soos hulle ouer word.

Een so 'n voorbeeld is George Anisef, 95 jaar oud, wat drie tot vier keer per week piekelbal speel teen teenstanders wat baie jonger as hy is. Anisef doen ook af en toe tennis en draf. Ten spyte van sy beskeidenheid, erken hy dat sy leeftyd van oefening, tesame met goeie genetika, bygedra het tot sy fisiese en geestelike skerpte.

Maria Levitt (86) het haar tot oefening gewend as 'n manier om hartseer te hanteer nadat haar man oorlede is. Sy oefen byna drie uur elke oggend by haar gebou se gimnasium, en doen aktiwiteite soos die elliptiese masjien, ligfiets en vrygewigte. Levitt stap ook elke dag ure lank en besoek haar man se rusplek op Sondae. Haar verbintenis tot fiksheid het nie net haar fisiese welstand verbeter nie, maar het ook 'n positiewe impak op haar geestesgesondheid gehad.

John Friedrich (86) was nog nooit baie van 'n oefener nie, totdat hy 'n ligte beroerte tydens 'n opehartoperasie opgedoen het. Die wekroep het hom aangespoor om ’n meer aktiewe leefstyl aan te neem. Friedrich het gereeld begin swem en sy aktiwiteitsvlak geleidelik verhoog. Nou stap en fiets hy vir ure, en lê aansienlike afstande van sy bejaardeswoning in Côte-des-Neiges tot by die Ou Hawe en terug. Die fisiese aktiwiteit help nie net sy balans en beweeglikheid nie, maar dra ook by tot sy kognitiewe funksie.

Hierdie individue demonstreer dat oefening 'n sleutelkomponent van aktiewe veroudering is. Om aan gereelde fisieke aktiwiteit deel te neem, verbeter nie net fisieke fiksheid nie, maar verhoog ook geestelike skerpte en algehele welstand. Die voordele van oefening strek tot ver in ouer volwassenheid, wat seniors die geleentheid bied om gesonder en meer vervullende lewens te lei.

Definisies:

– Aktiewe veroudering: Die proses om geleenthede vir fisiese, sosiale en geestelike welstand te optimaliseer soos mense ouer word.

– Pickleball: 'n Roeibalsport wat elemente van tennis, pluimbal en tafeltennis kombineer.

– Beroerte: 'n Skielike onderbreking in die bloedtoevoer na die brein, wat dikwels lei tot verswakte beweging en ander neurologiese effekte.

