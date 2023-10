Vancouveriete sal hierdie Saterdag skouspelagtige ringvormige sonsverduistering aanskou

Vancouveriete sal hierdie Saterdag die geleentheid kry om 'n fassinerende hemelse gebeurtenis te aanskou—'n ringvormige sonsverduistering. Dit vind plaas wanneer die maan in lyn is tussen die Aarde en die son op sy verste punt van ons planeet, wat lei tot 'n boeiende "ring van vuur" wat die son omring vir diegene wat gelukkig genoeg is om in die pad van annulariteit te wees.

Terwyl Vancouver nie binne die annulariteitsone is nie, sal inwoners steeds 'n gedeeltelike verduistering kan waarneem, met byna 75 persent van die verskynsel sigbaar. Die verduistering sal om 8:08 begin, hoogtepunt om 9:20 vm, en eindig omstreeks 10:38. Eerder as 'n volledige blokkasie, kan kykers in Vancouver verwag om 'n dun halfmaan van die son te sien wat van agter die maan uitloer.

Dit is egter van kardinale belang om te onthou dat dit onveilig is om direk na die son te kyk tydens 'n ringvormige verduistering sonder behoorlike oogbeskerming. In die lig hiervan sal die Universiteit van Brits-Columbië (UBC) se departement van fisika en sterrekunde-navorsers 'n publieke besigtigingsgeleentheid buite die UBC Boekwinkel aanbied. Hulle sal 'n verduistering-kykbril voorsien vir deelnemers om te leen en verseker dat almal veilig hierdie hemelse skouspel kan aanskou.

Alhoewel sommige verskynsels wat met totale sonsverduistering geassosieer word, soos 'n daling in temperatuur en die stilte van voëls, minder waarskynlik tydens 'n ringvormige verduistering sal voorkom, bly dit 'n gesig wat die moeite werd is om te kyk. Dr. Jaymie Matthews, 'n emeritusprofessor in UBC se departement van fisika en sterrekunde, het sy opgewondenheid uitgespreek en gesê: "Ons is almal ruimtetoeriste." Hy het tot dusver ses totale verduistering aanskou en sien gretig uit na sy sewende in April 2024. Dr. Douglas Scott, nog 'n professor in die departement, het bygevoeg: "'n Gedeeltelike sonsverduistering is een van die natuur se groot vertonings—en dit is gratis!"

Vir diegene wat gretig is om hierdie seldsame gebeurtenis te ervaar, sal die ringvormige sonsverduistering publieke besigtiging op Saterdag, 14 Oktober, van 8:10 tot 40:7 by die UBC Boekwinkel se buitekant plaasvind. Neem egter asseblief kennis dat die geleentheid weerafhanklik is, en enige kansellasie sal teen 30:XNUMX PT op die onderskeie webblad aangekondig word.

Merk dus jou kalenders, gryp jou verduisteringbril en gaan na UBC vir 'n eenmalige geleentheid om die skoonheid en ontsag van 'n ringvormige sonsverduistering te aanskou.

