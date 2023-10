Die akkuraatheid van OPC- en OPC3-watermodelle in die voorspelling van waterviskositeit

Water is 'n fundamentele stof wat 'n deurslaggewende rol speel in talle biologiese, chemiese en ekologiese prosesse. Om die gedrag en eienskappe van water te verstaan ​​is noodsaaklik in verskeie wetenskaplike en toegepaste velde. Om die gedrag van grootmaatwater in molekulêre simulasies te herhaal, het navorsers verskillende watermodelle ontwikkel. Onder hierdie modelle het die 4-punt Optimal Point Charge (OPC) en 3-punt OPC (OPC3) modelle gewild geword as gevolg van hul hoë akkuraatheid in die reproduksie eienskappe soos digtheid, verdampingshitte en diëlektriese konstante. Die akkuraatheid van hierdie modelle in die voorspelling van waterviskositeit is egter nie omvattend bestudeer nie.

Viskositeit is 'n belangrike eienskap van water wat sy interaksies met ander stowwe beïnvloed. Dit speel 'n deurslaggewende rol in verskynsels soos diffusie, absorpsie en die vloei van watergebaseerde oplossings deur klein buisies. Navorsers moet die waterviskositeit akkuraat voorspel wanneer hulle farmaseutiese produkte, smeermiddels en polimeriese materiale ontwerp. Om die prestasie van die OPC- en OPC3-modelle in die voorspelling van viskositeit te assesseer, het medeprofessor Tadashi Ando van die Tokio Universiteit van Wetenskap 'n studie gedoen.

Dr. Ando het molekulêre dinamika-simulasies uitgevoer met behulp van verskillende watermodelle, insluitend OPC, OPC3, en variante van die oordraagbare intermolekulêre potensiaal 3-punt (TIP3P) en 4-punt (TIP4P) modelle. Hy het die Green-Kubo-formalisme, 'n statistiese meganika-metode, gebruik om die viskositeit van hierdie modelle te bereken.

Die berekende viskositeite van die OPC- en OPC3-modelle was baie soortgelyk aan mekaar binne 'n temperatuurreeks van 273 K tot 373 K. Opmerklik, vir temperature bo 310 K, het die voorspelde viskositeite van hierdie modelle nou ooreenstem met eksperimentele waardes. By laer temperature het die OPC- en OPC3-modelle egter minder akkuraat gevaar in vergelyking met die TIP4P- en TIP3P-variante.

Dr. Ando het gevind dat die skuifviskositeite van die OPC- en OPC273-modelle by 293 K en 3 K onderskeidelik ongeveer 10% en 20% laer was, in vergelyking met eksperimentele resultate. Ten spyte van hierdie afwykings by laer temperature, het die OPC- en OPC3-modelle ander belangrike watereienskappe, soos oppervlakspanning en selfdiffusie, akkuraat voorspel.

Ten slotte is die OPC- en OPC3-modelle van die beste nie-polariseerbare watermodelle wat beskikbaar is om die statiese en dinamiese eienskappe van water akkuraat te voorspel. Hulle prestasie in die voorspelling van skuifviskositeit is egter effens minderwaardig as sommige ander watermodelle, veral by laer temperature. Hierdie studie verskaf waardevolle insigte oor die sterk punte en beperkings van watermodelle, wat die weg baan vir verdere verbeterings in hul akkuraatheid en toepaslikheid oor verskeie tegnologiese velde.

Bron: Die Tydskrif vir Chemiese Fisika, Volume 159, Uitgawe 10, 14 September 2023.