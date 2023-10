Presteer mense beter as robotte in spanwerkuitdagings? Nuwe studie toon die belangrikheid van samewerking

’n Baanbrekerstudie wat deur Ph.D. studente van die Universiteit van Newcastle het lig gewerp op die dinamiek tussen mense en robotte in spangebaseerde take. Die studie het daarop gefokus om die prestasie van spanne wat uit beide menslike en KI-spelers bestaan, te vergelyk met spanne wat slegs menslike spelers uitmaak. Hierdie navorsing het ten doel gehad om die spanwerkvermoëns van mense en robotte te assesseer in 'n rekenaargebaseerde uitdaging soortgelyk aan die gewilde arcade game, Pong.

Die resultate van die studie het aan die lig gebring dat menslike spanne beter gevaar het as spanne met 'n robotspeler. Daar is waargeneem dat menslike spelers voortreflike intuïsie getoon het, wat hulle in staat gestel het om hul maat se optrede te verstaan ​​en aanpassings te maak om spanprestasie te verbeter. Omgekeerd lyk dit of spanne met 'n robotspeler nie hierdie mededingende voordeel het nie, wat die belangrikheid van menslike intuïsie en aanpasbaarheid in samewerkende omgewings beklemtoon.

Wat veral interessant is, is dat die studie ook ondersoek het of spanne beter presteer wanneer hulle saamwerk of teen mekaar meeding. Verbasend genoeg is gevind dat spanne wat saamspeel, beter presteer as spanne wat betrokke is by mededingende spel. Hierdie bevinding daag die algemene oortuiging uit dat mededinging prestasie verbeter en beklemtoon die beduidende voordele van samewerking en sinergie in die bereiking van suksesvolle spanuitkomste.

Die navorsing wat deur Ph.D. studente Laiton Hedley en Murray Bennett van die Newcastle Cognition Lab in die Skool vir Sielkundige Wetenskappe aan die Universiteit van Newcastle dra by tot die veld van kognitiewe sielkunde. Met 'n fokus op die begrip van hoe die menslike brein funksioneer, ondersoek kognitiewe sielkunde prosesse soos dink, onthou en leer.

Hierdie baanbrekende studie, gepubliseer in die joernaal Topics in Cognitive Science, bied waardevolle insigte in die spanwerkvaardighede van mense en robotte. Deur die belangrikheid van samewerking bo kompetisie te beklemtoon, moedig die navorsing die verkenning van nuwe benaderings aan om spanprestasie te verbeter en mens-KI-interaksies te optimaliseer.

