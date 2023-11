Die Europese Ruimte-agentskap se Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE) begin met 'n buitengewone reis deur ons sonnestelsel. Op pad om Jupiter en sy ysige mane te bestudeer, het JUICE onlangs 'n deurslaggewende maneuver uitgevoer wat dit posisioneer vir 'n komende Aarde-maan verbyvlieg, wat die eerste dubbele swaartekraghulp tussen hierdie twee hemelliggame is.

Die maneuver, wat 'n brand van 43 minute behels het, het ongeveer 363 kilogram brandstof verbruik, wat byna 10% van JUICE se totale brandstofvoorraad uitmaak. Dit is die grootste maneuver wat die ruimtetuig tot nog toe uitgevoer het. Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer by ESA se ESOC-sendingbeheersentrum in Duitsland, het verduidelik dat hierdie brand 'n deurslaggewende oomblik vir JUICE was, gegewe sy aansienlike massa van 6,000 200 kilogram. Dit het aansienlike krag en brandstof vereis om die ruimtetuig se snelheid met byna XNUMX meter per sekonde te verander.

JUICE, wat op 23 April 2023 vanaf Frans-Guyana gelanseer is, het ten doel om drie van Jupiter se mane te bestudeer: Ganymedes, Callisto en Europa. Om sy bestemming te bereik, maak JUICE egter staat op 'n reeks swaartekragbystande. Deur strategies verby die binneste planete van ons sonnestelsel te maneuver, gebruik JUICE die planete se gravitasiegetye om homself na Jupiter te dryf. Hierdie vernuftige tegniek verminder brandstofverbruik en optimaliseer die ruimtetuig se algehele doeltreffendheid.

Die onlangse brand is die eerste van twee maneuvers wat nodig is om JUICE in lyn te bring vir die Aarde-maan swaartekraghulp, geskeduleer vir Augustus 2024. Schwartz het bevestig dat hierdie aanvanklike brand 95% van die vereiste snelheidsverandering bewerkstellig het. Na die ontleding van JUICE se nuwe wentelbaan in die komende weke, sal ESA 'n tweede brand beplan om die sonde se trajek vir die dubbele swaartekraghulp te verfyn.

Vrae:

V: Wat is JUICE?

A: JUICE staan ​​vir die Jupiter Icy Moons Explorer. Dit is 'n ruimtetuig wat deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA) ontwikkel is om Jupiter en drie van sy mane te bestudeer: Ganymedes, Callisto en Europa.

V: Hoe bereik JUICE Jupiter?

A: SAP bereik Jupiter deur swaartekraghulpmiddels te gebruik. Dit navigeer verby die binneste planete van ons sonnestelsel en gebruik hul gravitasiegetye om homself na Jupiter te slinger. Hierdie tegniek verminder brandstofverbruik en verbeter die ruimtetuig se doeltreffendheid.

V: Wat was betekenisvol oor die onlangse brandwond?

A: Die onlangse brand, wat die grootste maneuver tot nog toe vereis het, het JUICE geposisioneer vir 'n komende Aarde-maan swaartekraghulp. Dit het 363 kilogram brandstof verbruik en die ruimtetuig se snelheid met byna 200 meter per sekonde verander.

V: Wanneer sal JUICE Jupiter bereik?

A: As alles volgens plan verloop, sal JUICE in 2031 'n wentelbaan om Jupiter betree. Dit sal egter verskeie trajekkorreksies uitvoer met sy kleiner stuwers tot dan.

V: Wat is die doel van JUICE se missie?

A: JUICE se missie is om Jupiter en sy ysige mane te bestudeer om hul samestelling te verstaan, die potensiaal vir bewoonbaarheid te ondersoek en insigte oor die vorming en evolusie van ons sonnestelsel te ontbloot.