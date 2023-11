Nuwe insigte oor ESA se JUICE-sonde se reis na Jupiter

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) se Jupiter Icy Moons Explorer (JUICE)-ondersoek is besig met 'n ambisieuse missie om Jupiter en sy drie ysige mane – Ganymede, Callisto en Europa – te bestudeer. In 'n historiese eerste, sal die JUICE-sonde 'n dubbele swaartekraghulp van beide die Aarde en die Maan gebruik om homself na Jupiter te dryf.

Die jongste mylpaal in die JUICE-sending het onlangs plaasgevind, aangesien die sonde 'n belangrike maneuver uitgevoer het om sy wentelbaan om die Son te verander. Hierdie ingewikkelde brand van 43 minute het die hoofenjin en ongeveer 10% van die sonde se brandstofreserwe benut. Die maneuver was nodig om die verhoog vir volgende somer se Aarde-Maan-dubbele swaartekraghulp te stel.

Julia Schwartz, Flight Dynamics Engineer by ESA se ESOC-sendingbeheersentrum, het die belangrikheid van hierdie maneuver beklemtoon en onthul dat dit 'n aansienlike hoeveelheid brandstof verbruik het weens JUICE se aansienlike gewig. Met 'n totale gewig van ongeveer 6000 kg, is JUICE een van die swaarste interplanetêre ruimtetuie wat ooit gelanseer is.

Swaartekragbystand is 'n tegniek wat die gravitasieveld van 'n planeet inspan om 'n spoedverhoging aan die ruimtetuig te gee. Om so 'n hulp uit te voer vereis egter presiese tydsberekening, spoed en trajek. JUICE moet op die presiese oomblik by die Aarde-Maan-stelsel aankom en die regte pad volg om voordeel te trek uit die slingervel-effek.

Terwyl die primêre maneuver voltooi is, is 'n tweede, kleiner maneuver steeds nodig om te verseker dat JUICE op die regte trajek is vir die Aarde-Maan-swaartekragbystand. Hierdie tweedelige benadering laat die tweede enjin wat vuur, enige onakkuraathede van die aanvanklike maneuver regstel. In Mei 2024 sal die sonde se kleiner stuwers 'n finale fyninstellingsmaneuver uitvoer tydens sy nadering na die aarde.

Die JUICE-sending, wat suksesvol in April van stapel gestuur is, is toegerus met gevorderde afstandswaarneming, geofisiese en in situ-instrumente. Weens die groot afstand tussen die Aarde en Jupiter word gedetailleerde waarnemings van die gasreus en sy mane egter eers in 2031 verwag.

Vrae:

V: Wat is JUICE?

A: JUICE is die Europese Ruimte-agentskap se Jupiter Icy Moons Explorer-sonde.

V: Wat is die dubbele swaartekraghulp?

A: Die dubbele swaartekraghulp is 'n maneuver waarin die JUICE-sonde die gravitasievelde van beide die Aarde en die Maan gebruik om homself na Jupiter toe te dryf.

V: Wat is die doel van die JUICE-sending?

A: Die JUICE-sending het ten doel om Jupiter en sy drie ysige mane – Ganymedes, Callisto en Europa – te bestudeer om insigte te kry in hul samestelling en potensiaal om oseane te huisves.