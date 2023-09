Die Europese Ruimte-agentskap vra vir voorstelle vir klein maansendings

By

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) het sy Terrae Novae-verkenningsprogram aangekondig, en tegnologiemaatskappye nooi om deel te neem deur voorstelle vir klein sendings na die Maan in te dien. Die primêre doel van die program is om die eerste Europese ruimtevaarder te stuur om die maan se oppervlak te verken en om Europa se teenwoordigheid in 'n lae-aarde-baan te verbeter, om uiteindelik aan die eerste menslike sending na Mars deel te neem.

Die nuut bygevoegde klein maansendings is daarop gemik om tegnologiegapings te sluit en wetenskaplike kennis van die Maan en Mars uit te brei. Xavier Barbier, 'n ESA-ingenieur wat die oproep vir idees lei, beklemtoon dat dit 'n uitstekende geleentheid is vir klein en mediumgrootte maatskappye om 'n beduidende rol in ruimteverkenning te speel.

Die omvang van die voorgestelde missies is wyd en kan verbyvlieg-satelliete, rovers, hulpbrononttrekkingsprosesse en verbeterde kartering van potensiële landingsplekke insluit. Daar word van aansoekers verwag om te demonstreer dat hul projekte binne 4.5 jaar ontwikkel en van stapel gestuur kan word, met 'n totale koste wat nie € 50 miljoen oorskry nie. Hulle moet ook die vermoë hê om die projek van begin tot einde deur te sien.

Die ESA sal toegang bied tot hulpbronne soos die Ariane 6-lanseerder vir meeloperritte en die Moonlight-program vir maankommunikasie en navigasiedienste. Die sperdatum vir die indiening van voorstelle is 14 Desember 2023, met evaluerings geskeduleer vir vroeg 2024.

Kandidate van lande wat aan Terrae Novae deelneem met 'n klein tot medium bydrae, insluitend Oostenryk, België, Kanada, Tsjeggië, Denemarke, Estland, Finland, Griekeland, Hongarye, Ierland, Luxemburg, Nederland, Noorweë, Pole, Portugal, Roemenië, Slowenië, Spanje, Swede en Switserland kwalifiseer om aansoek te doen.

Daarbenewens kan maatskappye in die VK aansoek doen by die Nasionale Ruimte-innovasieprogram (NSIP) vir 'n £34 miljoen kickstarter-oproep. Hierdie inisiatief het ten doel om die ontwikkeling van nuwe ruimtetegnologieë, satelliettoepassings en dienste te versnel. Die sperdatum vir aansoeke is 13 November 2023, en geselekteerde projekte sal toekennings ontvang wat wissel tussen £150,000 en £1 miljoen.

Bronne: European Space Agency (ESA), UK Space Agency