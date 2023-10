Verken die maan met die handheld universele maankamera (HULC)

’n Nuwe era van maanverkenning is op die horison terwyl ruimtevaarders gereed maak vir toekomstige Artemis-sendings na die Maan. Een van die belangrikste vooruitgang in hul gereedskapstel is die Handheld Universal Lunar Camera (HULC). Hierdie nuutste kamera is 'n noemenswaardige opgradering van die gewysigde Hasselblad 500EL-kameras wat deur ruimtevaarders tydens die Apollo-sendings gebruik is.

Om die HULC se gereedheid vir maanverkenning te verseker, is streng toetse uitgevoer in Lanzarote, Spanje, 'n streek met landskappe wat baie ooreenstem met dié wat op die Maan gevind word. Wetenskaplikes, spesiaal opgelei vir maanverkenning, het die kamera op geologiese velduitstappies geneem en hul bevindings in 'n Elektroniese Veldboek gekatalogiseer. Instrukteurs kon hul vordering intyds dophou deur stem- en videostrome.

Die HULC is toegerus met kameraonderdele wat van die rak af is wat verbeterde ligsensitiwiteit en moderne lense bied. Terwyl die maan harde skaduwees en helder verhoogde streke bied, veral rondom die suidpool, is die HULC se ontwerp verantwoordelik vir hierdie uiterste ligstoestande. Met geen atmosfeer om temperatuur te reguleer nie, ervaar maanomgewings drastiese skommelinge, met temperature wat bedags tot 120°C styg en snags tot -200°C daal. Die HULC-kameras is gebou om hierdie temperatuuruiterstes te weerstaan, met 'n bykomende beskermende kombers vir beide termiese en stofbeskerming.

Om die verwagte toestande wat maanfotograwe in die gesig staar te herhaal, het kandidaat-ruimtevaarders die HULC-kamera helder oordag en binne vulkaniese grotte getoets om maannagte te simuleer. Die kamera moes maklik bedien word terwyl dik beskermende handskoene gedra word, wat gelei het tot die konfigurasie van gebruikersvriendelike knoppies. NASA se leier vir die HULC-kamera, Jeremy Myers, het die belangrikheid van intuïtiwiteit beklemtoon en gesê dat "die kamera maklik moet wees om te gebruik", aangesien dit net een van baie gereedskap is wat ruimtevaarders op die Maan sal hanteer.

Benewens die vaslegging van naby-besonderhede van rotse en wyehoekskote van die maanlandskap, streef ingenieurs daarna om 'n kamera te skep wat die gevaarlike maanstof kan weerstaan. Hierdie stof, wat uit fyn, skuur deeltjies bestaan, hou 'n risiko in vir beide personeel en toerusting. Die ontwerp van die HULC sal voortgaan om te ontwikkel, met 'n komende weergawe wat beplan word om aan boord van die Internasionale Ruimtestasie te toets.

