Sterrekundiges bestudeer Galaxy Cluster G113 met behulp van XMM-Newton en LOFAR

’n Span Europese sterrekundiges het die XMM-Newton-satelliet en die Low-Frequency Array (LOFAR) gebruik om ’n sterrestelselswerm bekend as PSZ2G113.91-37.01, of kortweg G113, te ondersoek. Die resultate van hierdie studie, gepubliseer op arXiv, verskaf nuwe insigte in die eienskappe en aard van hierdie groepering.

Sterrestelselswerms is massiewe strukture wat uit duisende sterrestelsels bestaan ​​wat deur swaartekrag saamgebind word. Hulle word gevorm deur die ophoping van massa en die samesmelting van kleiner substrukture. As gevolg van hul grootte en samestelling bied hulle uitstekende geleenthede om sterrestelsel-evolusie en kosmologie te bestudeer.

G113 is in 1999 ontdek en is teen 'n rooiverskuiwing van 0.371 geleë. Dit het 'n massa van ongeveer 758 triljoen sonmassas en 'n radius van ongeveer 4 miljoen ligjare. Dit is bekend dat die groep 'n radio-halo en twee radio-oorblyfsels het. Dit is egter nie deur enige groot X-straalsatelliet waargeneem nie.

’n Span sterrekundiges onder leiding van Maria Giulia Campitiello van die Universiteit van Bologna in Italië het ten doel gehad om dit te verander. Hulle het XMM-Newton gebruik om G113 waar te neem as deel van die Cluster HEritage-projek met XMM-Newton: Massasamestelling en termodinamika by die eindpunt van struktuurvorming (CHEX-MATE). Hul studie is aangevul deur beelde van die LOFAR Two-meter Sky Survey-Data release 2 (LoTSS-DR2).

Die waarnemings het aan die lig gebring dat G113 'n samesmelting langs sy noord-suid-as ondergaan. Die teenwoordigheid van 'n radio-halo en twee radio-oorblyfsels is bevestig, met die oorblyfsels loodreg op die samesmeltings-as—een geleë in die noordelike streek en een in die suidelike streek.

Die X-straal data-analise het 'n oppervlak helderheid diskontinuïteit in die noordelike streek getoon, wat as 'n koue front geklassifiseer is. Die temperatuurkaart het ook die teenwoordigheid van 'n ander koue streek in die suidelike deel van die groep aan die lig gebring.

Die studie het bevind dat die radio-halo-streek 'n gemiddelde spektrale indekswaarde van ongeveer -1.15 het, met 'n standaardafwyking van 0.23. Die spektrale profiel in die noordelike front van die noordelike oorblyfsel het afgeplat gelyk, wat moontlik dui op deeltjies wat versnel is deur 'n uitwaarts-bewegende skok.

Daarbenewens het 'n punt-tot-punt-analise van die X-straal- en radio-emissies in die stralekrans- en oorblyfselstreke 'n sterk korrelasie vir die stralekrans en 'n anti-korrelasie vir die oorblyfsel aan die lig gebring, in ooreenstemming met vorige studies.

Ten slotte stel die skrywers van die studie voor dat verdere waarnemings nodig is om die fisiese prosesse te verstaan ​​wat bydra tot hierdie korrelasies en anti-korrelasies.

Bronne:

- arXiv (DOI: 10.48550/arxiv.2310.03645)

- Phys.org (https://phys.org/news/2023-10-european-astronomers-explore-galaxy-cluster.html)