Jupiter se maan Europa: nuwe studies dui daarop dat koolstofdioksied afkomstig is van die ondergrondse oseaan

Twee onlangse studies wat data van NASA se James Webb-ruimteteleskoop gebruik het, het die teenwoordigheid van koolstofdioksied op die ysige oppervlak van Jupiter se maan Europa aan die lig gebring. Hierdie bevindings het belangrike implikasies vir die potensiële bewoonbaarheid van Europa se oseaan en die bestaan ​​van lewe op die maan.

Die twee studies, gepubliseer in die joernaal Science, het die verspreiding van koolstofdioksied-ys op Europa se oppervlak ontleed met behulp van naby-infrarooi golflengtes. Hulle het gevind dat die hoogste konsentrasie koolstofdioksiedys in 'n gebied bekend as Tara Regio was, wat deur chaos-terrein gekenmerk word en glo een van die jongste streke op Europa is.

Op grond van die ontleding stel die navorsers voor dat die koolstofdioksied wat in Tara Regio teenwoordig is, waarskynlik afkomstig is van Europa se ondergrondse oseaan, eerder as om deur meteoriete afgelewer te word of deur interaksies met Jupiter se magnetosfeer geproduseer te word. Hierdie "endogene" scenario dui aan dat die koolstof van binne Europa self gekom het en relatief onlangs op 'n geologiese tydskaal na die oppervlak gebring is.

Die teenwoordigheid van see-afgeleide sout in Tara Regio, wat voorheen deur die Hubble-ruimteteleskoop waargeneem is, ondersteun verder die hipotese dat die koolstofdioksied sy uiteindelike oorsprong in Europa se interne oseaan het. Die navorsers erken egter ook dat die koolstofdioksied moontlik op die oppervlak van karbonaatdraende vloeistowwe of organiese verbindings kon gevorm het.

Dit is belangrik dat hierdie studies twyfel werp oor 'n eksterne bron van koolstofdioksied, soos meteoriete, aangesien die plaaslike konsentrasie van koolstofdioksied in Tara Regio nie ooreenstem met 'n eksogene oorsprong nie. Hierdie bevinding dui daarop dat die mees waarskynlike bron van die waargenome koolstofdioksied endogeen vir Europa is.

Die ontdekking van koolstofdioksied op Europa se oppervlak laat vrae ontstaan ​​oor die moontlikheid van lewe in sy oseaan. Terwyl die navorsers nie kon vasstel of die koolstofdioksied met biologiese prosesse geassosieer word nie, is koolstof noodsaaklik vir lewe soos ons dit op Aarde ken. Verdere verkenning en studie van Europa se ondergrondse oseaan sal van kritieke belang wees om die potensiële bewoonbaarheid daarvan en die bestaan ​​van lewe anderkant die aarde te verstaan.

Bronne:

– Wetenskap: NASA/ ESA/ CSA/ Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Samantha K Trumbo (Cornell Universiteit); Beeldverwerking: Gerónimo Villanueva (NASA-GSFC)/ Alyssa Pagan (STScI)

– American Association for the Advancement of Science (AAAS) via EurekAlert!