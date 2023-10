Nuwe ontdekkings op Jupiter se maan Europa: CO₂, oseane en hitte

Waarnemings van die James Webb-teleskoop het die teenwoordigheid van koolstofdioksied (CO₂) op die oppervlak van Jupiter se maan Europa aan die lig gebring. Hierdie ontdekking het fassinerende moontlikhede oopgemaak oor die maan se samestelling en potensiaal om lewe te ondersteun. Die CO₂ kon ekstern ontstaan ​​het, maar dit is ook moontlik dat dit deur die dik laag ys gesypel het wat Europa se oppervlak bedek. Verder dui die teenwoordigheid van CO₂ op die bestaan ​​van 'n globale oseaan onder die ys.

Daar is twee verklarings vir die oorsprong van die CO₂: dit kan in Europa se oseaan opgelos word, soortgelyk aan die oseane op Aarde; of dit kan 'n neweproduk wees van die ontbinding van organiese verbindings, soos aminosure of ander koolstofverbindings. Die afsettings van CO₂ is gekonsentreer in 'n gebied genaamd Tara Regio, en hulle is relatief onlangs. Europa se oppervlaktoestande maak dit egter onstabiel vir CO₂ om vir lang tydperke te bestaan.

Anders as Saturnus se maan Enceladus, het Europa nie algemene geiser-uitbarstings wat spektrografiese ontleding van opgeloste soute sal verskaf nie. Nietemin glo wetenskaplikes dat Europa, saam met Jupiter se maan Ganymedes en Enceladus, 'n globale vloeibare oseaan onder sy oppervlak het. Daar is ook ander potensiële kandidate vir globale vloeibare oseane, soos Callisto, Titan, Triton, Dione, en die dwergplanete Ceres en Pluto. Meer data is egter nodig om hierdie vermoedens te bevestig.

Die Galileo-sonde, wat om Jupiter wentel, het meer as 25 jaar gelede vroeë wenke gegee van 'n globale oseaan op Europa. Gedetailleerde foto's van die maan se ysige oppervlak het ysvlotte aan die lig gebring, fragmente ys wat blykbaar in willekeurige posisies weer gevries het. Dit dui daarop dat die ysbedekking relatief dun was, moontlik net 'n paar kilometer dik. Onder die ys lê 'n diep oseaan wat na raming 80 tot 150 kilometer diep is, wat moontlik twee tot drie keer die hoeveelheid water bevat wat in die Aarde se oseane voorkom.

Die bestaan ​​van 'n vloeibare oseaan op Europa impliseer die teenwoordigheid van hittebronne. Die hitte word waarskynlik gegenereer deur gravitasiedruk wat deur Jupiter uitgeoefen word, wat getykragte veroorsaak. Mane soos Io, Europa en Ganymedes word deur getykragte beïnvloed en vertoon orbitale resonansies. Hierdie verskynsel vervorm hul wentelbane, maak hulle meer eksentriek en genereer hitte binne hul binnekant. Veral Io ervaar intense vulkaniese aktiwiteit as gevolg van die wrywing van rotse, met meer as 150 aktiewe kraters op enige gegewe tydstip.

Europa ervaar 'n soortgelyke maar minder intense effek, wat sy ondergrondse see vloeibaar hou. In 2012 het die Hubble-teleskoop waterdampvrystellings vanaf Europa se suidpool opgespoor, wat nie deur die Galileo-sonde opgespoor is nie. Die magnetometer aan boord van Galileo het ook bygedra tot die ontdekking van Europa se oseaan deur klein afwykings in Jupiter se magnetiese veld op te spoor wat veroorsaak word deur elektriese strome binne die maan. Dit dui op die teenwoordigheid van opgeloste soute in die ondergrondse oseaan.

Europa se ysdop “ontkoppel” sy oppervlak van die rotsagtige binneland, en krake wat op die oppervlak waargeneem word, kan letsels van getybewegings wees. Spektra geneem deur die Galileo-sonde dui op die teenwoordigheid van kalsium- en magnesiumsulfate. Die effek was egter baie swakker in vergelyking met Ganymedes, wat 'n groter maan is met sy eie versteekte oseaan en 'n metaalkern wat uit yster en nikkel bestaan.

In die algemeen bied die onlangse waarnemings en ontdekkings op Europa verdere bewyse van die potensiaal vir lewensonderhoudende toestande op Jupiter se maan. Verdere verkenning en navorsing is nodig om die geheimenisse van hierdie intrigerende hemelliggaam te ontrafel.

