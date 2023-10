Die Euclid-ruimteteleskoop ondervind probleme met fyngeleidingsensor

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) se Euclid-ruimteteleskoop, wat in Julie gelanseer is, staar uitdagings in die gesig tydens sy ingebruiknemingsfase weens probleme met sy Fynleidingsensor. Die sensor, wat die teleskoop help om homself te posisioneer deur aan spesifieke sterre vas te sluit, kon af en toe nie aan sterre vassluit nie, wat dit moeilik maak vir die teleskoop om homself reg te oriënteer.

Die data van die Fynleidingsensor is deurslaggewend vir die ruimtetuig se houding- en wentelbaanbeheerstelsel, wat verseker dat die teleskoop in die korrekte oriëntasie bly. Aangesien die sensor nie soos bedoel gefunksioneer het nie, is die ingebruiknemingsfase van die Euclid-sending uitgebrei om die probleem te ondersoek en op te los.

Die Euclid-sending het ten doel om die samestelling en evolusie van die donker heelal te verken. Die ruimteteleskoop sal biljoene sterrestelsels oor 'n derde van die lug, tot 10 miljard ligjare weg, waarneem om 'n gedetailleerde kaart van die grootskaalse struktuur van die Heelal oor ruimte en tyd te skep.

Deur die uitbreiding van die Heelal en die vorming van strukture te bestudeer, sal Euclides insig gee in die aard van donker energie, donker materie en die rol van swaartekrag. Die missie behels samewerkingspogings van verskeie spanne by ESA se tegniese hart (ESTEC), sendingbeheer (ESOC), Sterrekundesentrum (ESAC) en industrie.

Euclid se bedryfsdirekteur, Andreas Rudolph, het dankbaarheid teenoor die spanne uitgespreek vir hul toewyding om die probleem op te los, en gesê dat aanvanklike toetse met opgedateerde sagteware belowend lyk. Die spanne het 'n sagtewareoplossing ontwikkel en dit suksesvol toegepas op 'n toetsweergawe van die ruimtetuig by sendingbeheer. Die oplossing is nou na die werklike teleskoop gestuur, en verdere toetsing sal bepaal of dit die leidingsensorprobleem oplos.

Euclid-projekbestuurder, Giuseppe Racca, het beklemtoon dat die prestasieverifikasiefase met wetenskapbeelde sekerheid sal verskaf oor die teleskoop se wys akkuraatheid. Alhoewel hulle versigtig optimisties bly, is die spanne hoopvol dat die sagteware-opdatering tot 'n suksesvolle herbegin van die prestasieverifikasiefase sal lei.

