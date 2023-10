Euclid-sending oorkom navigasie-probleme en begin finale toetsfase

Die ESA se Euclid-sending, wat op 1 Julie 2023 van stapel gestuur is, het sy navigasiekwessies suksesvol opgelos en betree nou die prestasieverifikasiefase van toetsing. Die missie het ten doel om die Heelal waar te neem en sy uitbreiding oor tyd te meet.

Euclid het 'n hekkie teëgekom toe sy fyngeleidingsensor (FGS) nie op gidssterre vasgevang het nie. Danksy 'n sagteware-pleister kon die sendingspan egter hierdie probleem oplos en die teleskoop se waarnemingskedule opdateer. Met sy navigasieprobleme opgelos, sal Euclid nou sy finale fase van toetsing, bekend as prestasieverifikasie, in volle "wetenskapmodus" ondergaan.

Die sending sal dan sy ses jaar lange sending begin, waartydens dit gedetailleerde beelde en spektra van die Heelal sal verskaf, wat 10 miljard jaar terugkyk. Hierdie data sal gebruik word om 'n omvattende opname van een derde van die lug te skep en om die invloed van Donker Materie en Donker Energie te meet.

Die Euclid-sending is toegerus met die Fine Guidance Sensor (FGS), ’n nuwe instrument wat staatmaak op optiese sensors om die lug af te beeld en die teleskoop se posisionering te bepaal. Die FGS gebruik sterre wat deur ESA se Gaia-sending waargeneem is vir navigasiedoeleindes.

Kosmiese strale, sonfakkels, verdwaalde sonlig en X-strale kan egter met die teleskoop se waarnemings inmeng en vals seine of artefakte veroorsaak. Hierdie valse seine was meer as die regte sterre in die teleskoop se gesigsveld, wat daartoe gelei het dat die FGS nie akkuraat kon navigeer nie.

Om hierdie probleem aan te spreek, het die sendingspan 'n sagteware-pleister ontwikkel wat op 'n elektriese model van Euclid en 'n simulator getoets is voordat dit in 'n wentelbaan geïmplementeer is. Die resultate was positief, en die ruimtetuig identifiseer nou sterre vir navigasie suksesvol.

Euclid se primêre missie is om kosmiese uitbreiding waar te neem en twee van die mees uitdagende vrae in die moderne kosmologie te bestudeer: Donker Materie en Donker Energie. Deur presiese metings van miljarde sterrestelsels oor miljarde jare, sal Euclid 'n 3D-aansig van Donker Materie-verspreiding verskaf en die evolusie van die Heelal se grootskaalse struktuur karteer. Dit sal wetenskaplikes in staat stel om Algemene Relatiwiteit op kosmiese skale te toets en moontlik teenstrydighede in ons huidige kosmologiese modelle op te los.

Die sukses van die Euclid-sending se ingebruiknemingsfase is geprys deur Carole Mundell, ESA se Direkteur van Wetenskap. Met die navigasieprobleme opgelos, word van Euclid verwag om ons begrip van die donker Heelal te revolusioneer.

