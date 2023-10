Die Euclid-ruimtetuig oorkom kosmiese verkeerde identifikasie om die donker heelal te ondersoek

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) se Euclid-ruimtetuig het sy leidende sterre suksesvol opgespoor, wat hy verloor het weens kosmiese verkeerde identifikasie. Hierdie ontwikkeling plaas Euclid weer op koers om die geheimenisse van donker materie en donker energie te ondersoek. Donker materie, wat 85% van die materie in die heelal uitmaak, is onsigbaar, terwyl donker energie verantwoordelik is vir die versnelde uitbreiding van die kosmos.

Ná sy lansering op 1 Julie het Euclid Lagrange-punt 2 bereik, 'n gravitasie-stabiele punt in die Aarde-sonstelsel, waar dit 'n probleem ondervind het. Die ruimtetuig se fyngeleidingsensor het gesukkel om sy leidende sterre te vind, wat noodsaaklik was vir navigasie en presiese wys na spesifieke areas in die lug.

Die probleem is veroorsaak deur kosmiese strale wat deur die son uitgestraal word tydens periodes van hoë sonaktiwiteit, wat inmeng met die Fynleidingsensor se funksionaliteit. Boonop het dwaallig van die son en son-X-strale die ruimtetuig se bedrywighede verder ontwrig. Gevolglik kon Euclides nie die sterpatrone identifiseer wat nodig is vir navigasie nie, wat gelei het tot artefakte en onakkurate waarnemings.

As deel van die ingebruiknemingsfase het die ESA-sendingbeheerspan onvermoeid gewerk om hierdie tegniese uitdagings op te los. Hulle het 'n sagteware-pleister ontwikkel wat op 'n model van Euclides getoets is voordat dit op die werklike ruimtetuig toegepas is. Na 10 dae van toetsing en opdaterings in 'n wentelbaan, funksioneer die Fynleidingsensor nou soos bedoel, en die gidssterre is weer opgespoor.

Met hierdie kwessies uitgestryk, is Euclid gereed om sy prestasieverifikasiefase te hervat, wat einde November sal eindig. Tydens hierdie fase sal finale toetsing uitgevoer word voordat Euclid sy missie kan aanpak om die donker heelal te ondersoek. Euclides sal 'n derde van die lug bo die aarde ondersoek en 3D-modelle van sterrestelsels oor 'n bestek van 10 miljard jaar karteer. Deur dit te doen, beoog dit om die rol van donker materie en donker energie in die evolusie van die heelal te onthul.

Die suksesvolle uitkoms van hierdie toetse baan die weg vir Euclides om ons begrip van die donker heelal te revolusioneer en waardevolle insigte in hierdie kosmologiese raaisels te verskaf.