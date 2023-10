Europese Unie loods drie nuwe ruimtemissies om tegnologieë te toets voor kommersialisering

Die Europese Unie (EU) het onlangs drie nuwe demonstrasie- en valideringsmissies in 'n wentelbaan as deel van die Horizon 2020-navorsingsprogram van stapel gestuur. Hierdie missies het ten doel om toetse op verskeie tegnologieë uit te voer voordat dit gekommersialiseer word.

Die demonstrasie- en valideringsmissies in die wentelbaan, ook bekend as IOD- of IOV-missies, is gelanseer met die Vega-vlug VV23-lanseerder vanaf die Europese Ruimte-agentskap se ruimtehawe in Frans-Guyana. Die missies bestaan ​​uit altesaam ses satelliete en nege eksperimente wat tegnologieë met 'n wye reeks toepassings sal toets.

Ondersteun deur die Europese Ruimte-agentskap (ESA), maak hierdie missies voorsiening vir eksperimente wat in die ruimte uitgevoer kan word om tegnologieë in werklike ruimte-omgewings te bekragtig. Hierdie proses, bekend as vlug-erfenis, is van kardinale belang vir beide wetenskaplike en kommersiële doeleindes. Dit dien as die laaste stap voordat hierdie tegnologieë aan die mark bekend gestel kan word.

Die bekendstelling van hierdie missies wys die EU se aktiewe rol in die ruimte en sy verbintenis tot die ondersteuning van innovasie en tegnologiese vooruitgang. EU-kommissaris vir die interne mark, Thierry Breton, het gesê dat die bekendstelling die toetsing van innovasie en nuwe tegnologieë in die ruimte moontlik sal maak, wat uiteindelik Europa se mededingendheid in die ruimtebedryf sal verbeter.

Die drie missies sal ses Europese lande bevoordeel. Syndeo-1 en Syndeo-2, geïmplementeer deur die Nederlandse lugvaartmaatskappy ISISPace, behels sewe eksperimente wat verskeie temas dek soos ruimtewetenskap, tegnologie, aandrywing en ruimteverkeerbestuur. Hierdie missies ontvang ondersteuning van universiteite en klein-tot-medium ondernemings in België, Spanje, Frankryk en Tsjeggië.

ESTCube-2, ontwikkel deur 'n groep ruimtestudente van die Universiteit van Tartu in Estland, het ten doel om deorbitering met plasmaremtegnologie te demonstreer en 'n diepruimte-nanosatellietplatform te kwalifiseer vir toekomstige missies wat die elektriese sonwindseil sal benut.

ANSER, geskep deur die Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial in Spanje, fokus op die bestudering en monitering van waterkwaliteit in die reservate van die Iberiese Skiereiland deur spektrometriese tegnieke en 'n groep kubusse in 'n lae-aarde-baan te gebruik.

Die EU se bekendstelling van hierdie ruimtemissies beklemtoon sy verbintenis tot die sluiting van die gaping tussen tegnologie-ontwikkeling en kommersialisering. Deur hierdie tegnologieë in 'n wentelbaan te toets, verseker dit hul gereedheid vir markplasing, die bevordering van innovasie, wetenskaplike kennis en die mededingendheid van die Europese ruimtebedryf.

