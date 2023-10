Estland se ESTCube-2-satelliet om plasmaremtegnologie te demonstreer

ESTCube-2, Estland se nuwe satelliet, is besig om voor te berei vir lansering met 'n ambisieuse missie om die doeltreffendheid van plasmaremtegnologie ten toon te stel om satelliete te deorbiteer en ruimterommel te verminder. Benewens hierdie baanbrekende demonstrasie, sal ESTCube-2 ook vir die eerste keer elektriese seil (e-sail) tegnologie gebruik.

Ontwikkel deur Pekka Janhunen van die Finse Meteorologiese Instituut, die e-seil is 'n dryfmiddelvrye meganisme om die Sonnestelsel te verken. Die satelliet se e-seil bestaan ​​uit 'n 50 meter lange verweefde aluminium bindingslyn wat uit 50 mikrometer drade bestaan, nie groter as die gemiddelde menslike hare nie.

In 'n lae-aarde-baan sal die gelaaide ketting die plasma in die ionosfeer afstoot, wat 'n rem-effek skep wat die satelliet vertraag. As gevolg hiervan kan die aarde se swaartekrag dit dan dieper in die atmosfeer intrek, waar atmosferiese sleur dit uiteindelik sal laat opbrand. Hierdie hele proses sal na verwagting minder as twee jaar duur.

As dit suksesvol is, sal hierdie missie die kostedoeltreffendheid en doeltreffendheid van plasmaremtegnologie in die baan van satelliete na hul nuttige leeftyd demonstreer. ESTCube-2 se mikrotether-ontwerp bied ekstra oortolligheid met twee parallelle en twee zig-zagging-gebind drade, wat die risiko verminder om in die ruimte te breek as gevolg van mikrometeoriete of ander gevare.

ESTCube-2 is 'n drie-eenheid CubeSat, 'n laekoste-satelliet wat saamgestel is uit 10 cm-boksgrootte eenhede. Dit is ontwerp en gebou deur 'n span vrywillige studente van die Universiteit van Tartu in Estland, met toesig van die Tartu-sterrewag.

Afgesien van sy deorbiting-missie, sal ESTCube-2 ook Estlandse plantegroei ondersoek, die korrosiewe effekte van atomiese suurstof op 16 verskillende materiale ondersoek en 'n sagteware-gedefinieerde radio vir amateurradiotoetse uitstuur.

Hierdie satelliet volg op Estland se vroeëre poging, ESTCube-1, wat nie daarin geslaag het om 'n e-seil-loonvrag in 2013 te ontplooi nie. Die ESTCube-2-span het agt jaar daaraan bestee om die satelliet te ontwikkel en het nog 'n geleentheid om die revolusionêre e-seil-aandrywingskonsep te toets in wentelbaan.

Sodra dit gelanseer is, sal ESTCube-2 aan boord van die Europese Ruimte-agentskap se Vega VV23-vlug vanaf Frans-Guyana se ruimtehawe vervoer word. Hierdie missie is die eerste stap in die rigting van die gebruik van plasmaremtegnologie in ruimteverkenning en die potensiaal vir diepruimte-aandrywing in die toekoms.

Bronne:

– Artikel: https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-09/uoet-ecf092221.php