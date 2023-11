Die CubeSats' Journey: Nuwe metode getoets om op asteroïde te land

’n Jaar van nou af sal die Europese Ruimte-agentskap (ESA) die Hera-sending lanseer, wat die tweede menslike ruimtetuig sal wees om die asteroïde Didymos te verken. Terwyl NASA se DART-sending voorheen in Didymos se maanletter Dimorphos vasgevlieg het, poog Hera om die impakkrater wat agtergelaat is te ondersoek en lig te werp op planetêre verdediging teen asteroïdes.

As deel van ESA se Planetary Defense-program, is Hera se primêre missie om die uitwerking van die DART-sending op Dimorphos en Didymos te bestudeer, om wetenskaplikes te help om meer te leer oor die voorkoming van potensiële asteroïde-bedreigings vir die Aarde. Daarbenewens dien Hera as 'n tegnologie-demonstrasiemissie, wat 'n unieke landingsmetode bekendstel, bekend as Robust Ballistic Landings.

Om op 'n draaiende asteroïde met minimale swaartekrag te land, bied verskeie uitdagings. CubeSats, Milani en Juventus, wat ongeveer 12 kg elk weeg, sal Hera vergesel en hul instrumente gebruik om die bestudering van die binêre asteroïde te verbeter. Hierdie instrumente sluit in 'n spektrometer, 'n termogravimeter om vlugtige en organiese stowwe op te spoor, 'n radar om Dimorphos se binnestruktuur te ondersoek, en 'n gravimeter. Kameras en radiotoerusting sal ook help met die eksamenproses, wat na verwagting sowat ses maande sal duur.

Aan die einde van hul missie is Milani en Juventus geskeduleer om 'n landing op Dimorphos te probeer. 'n Onlangse referaat deur hoofskrywer Iosto Fodde van die Universiteit van Glasgow getiteld "Ontwerp en analise van robuuste ballistiese landings op die sekondêre van 'n binêre asteroïde" bied 'n nuwe metode vir die CubeSats om 'n suksesvolle landing te bereik.

'n Robuuste ballistiese landing verwys na 'n nie-aangedrewe afkomstegniek. Deur die nie-indringende Chebyshev interpolasie (NCI) tegniek te gebruik, bereken die CubeSats die groeikoers van moontlike state oor tyd. Dit help om impaksnelhede en -hoeke te beperk, wat die landingstrajek optimaliseer. Die resultaat is 'n 20% toename in landingsukses en 'n aansienlike vermindering in die landingsvoetspoor in vergelyking met konvensionele metodes.

Terwyl komplekse en duur missies soos NASA se OSIRIS-REx die belangrikheid van asteroïdemonsters se terugkeer na die aarde beklemtoon het, beklemtoon die skrywers van die artikel dat basiese ruimtetuiglandings op asteroïdes waardevolle wetenskaplike data oplewer. Hierdie landings verskaf insig in die interne struktuur en materiaal eienskappe van asteroïdes terwyl dit voorsiening maak vir in-situ metings.

Met die komende Hera-sending en die CubeSats se baanbrekende landingspoging, is wetenskaplikes en ingenieurs opgewonde oor die potensiële vordering in asteroïedverkenning. Die verbeterde landingsukseskoers wat deur die Robust Ballistic Landing-metode aangebied word, maak deure oop vir toekomstige missies en verbeter ons begrip van hierdie kosmiese voorwerpe.

vrae

1. Wat is die doel van die Hera-sending?

Die Hera-sending het ten doel om die uitwerking van NASA se DART-sending op die asteroïde Didymos en sy maanlaat Dimorphos te bestudeer as deel van die ESA se Planetary Defense-program.

2. Wat is die Robuuste Ballistiese Landing-tegniek?

Robuuste ballistiese landing verwys na 'n nie-aangedrewe daalmetode waarvolgens CubeSats impaksnelhede en -hoeke bereken deur die nie-indringende Chebyshev interpolasie (NCI) tegniek te gebruik om hul landingsbane te optimaliseer.

3. Hoe sal Milani en Juventus bydra tot die Hera-sending?

Milani en Juventus, die CubeSats wat Hera vergesel, sal verskeie instrumente gebruik om die bestudering van die binêre asteroïde te verbeter, insluitend 'n spektrometer, termogravimeter, radar, gravimeter, kameras en radiotoerusting.

4. Wat is die potensiële voordele van asteroïde-oppervlaklandings?

Asteroïde oppervlaklandings verskaf waardevolle wetenskaplike data aangaande die interne struktuur en materiaal eienskappe van asteroïdes. Daarbenewens kan in-situ metings verdere insigte in hierdie kosmiese voorwerpe bied.

5. Watter verbeterings bied die Robuuste Ballistiese Landing-metode?

In vergelyking met konvensionele metodes, verhoog die Robust Ballistic Landing-tegniek die landingsukseskoers aansienlik met 20% en verminder die landingsvoetspoor van die CubeSats.