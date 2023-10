Die Gaia-sterrewag ontdek 'n halfmiljoen nuwe sterre in Omega Centauri-groepering

Die Europese Ruimte-agentskap se Gaia-sterrewag is op 'n missie om die mees gedetailleerde driedimensionele kaart van die plaaslike heelal te skep. In sy jongste datavrystelling het Gaia inligting oor meer as 1.8 miljard sterre vasgelê en vrygestel. Daar was egter leemtes in die data in gebiede waar diggepakte sterreswerms geleë was.

Bolswerms, wat rofweg sferiese assosiasies van sterre is, is van die oudste strukture in die heelal en is die boustene van sterrestelsels. Ongelukkig verskyn hierdie trosse dikwels as enkele sterre van grondgebaseerde teleskope as gevolg van atmosferiese versteurings. Boonop kan die helder kerns van bolvormige trosse instrumentdetektors versadig, wat dit moeilik maak om in hul dieptes te loer.

Om hierdie uitdagings te oorkom, het Gaia 'n spesiale werkswyse gebruik om die grootste bekende bolvormige cluster, Omega Centauri, te karteer. Dit het gelei tot die ontdekking van 'n halfmiljoen nuwe sterre binne die swerm. Hierdie bevinding oorskry die beplande ontwerpvermoë van die instrument en sal sterrekundiges 'n meer akkurate en gedetailleerde begrip van die heelal gee.

Die data wat deur Gaia se waarnemings ingesamel is, sal bydra tot die vierde Gaia Results Release (DR4), wat geskeduleer is vir die einde van 2025. Hierdie vrystelling sal data van agt bykomende streke van die ruimte wat dig bevolk is deur sterre insluit, wat ons kennis van die kosmos verder uitbrei. Daarbenewens sal die ontdekking van hierdie sterre in die Omega Centauri-swerm wetenskaplikes help om skattings vir die ouderdom van die Melkweg te verfyn.

Verder katalogiseer Gaia nie net sterre nie, maar ook klein voorwerpe binne ons Sonnestelsel, soos asteroïdes. Met die volgende datavrystelling sal Gaia na verwagting die aantal bekende asteroïdes verdubbel, wat waardevolle inligting oor ons hemelse buurt sal verskaf.

Oor die algemeen werp die Gaia-sterrewag se voortdurende missie nuwe lig op die uitgestrektheid van die heelal en verdiep ons begrip van die ingewikkeldhede daarvan.

