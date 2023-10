Euclid Ruimtetuig terug op dreef om die donker heelal te ondersoek

Die Europese Ruimte-agentskap (ESA) se Euclid-ruimtetuig, ook bekend as die “donker heelal-speurder”, het sy vermoë om te navigeer herwin nadat sy spoor van sy leisterre verloor het weens kosmiese verkeerde identifikasie. Met hierdie struikelblok oorkom, is die satelliet nou gereed om in die geheimenisse van donker materie en donker energie te delf, twee verskynsels wat kosmoloë al jare lank kopkrap.

Donker materie, wat 'n verstommende 85% van die materie in die heelal uitmaak, is in wese onsigbaar, terwyl donker energie verantwoordelik is vir die versnelde uitbreiding van die kosmos. Euclides is op 1 Julie gelanseer met die spesifieke doel om hierdie enigmatiese aspekte van die heelal te ondersoek.

Alhoewel die ruimtetuig Lagrange-punt 2, 'n stabiele punt in die Aarde-sonstelsel, suksesvol bereik het, het dit 'n probleem ondervind met die vaslegging van sy eerste beelde van die kosmos. Die Fyngeleidingsensor, waarop Euclides staatmaak vir navigasie, het gesukkel om sy leisterre op te spoor as gevolg van die interferensie wat veroorsaak word deur kosmiese strale, dwaallig van die son en son-X-strale. Gevolglik het die artefakte wat deur hierdie inmenging veroorsaak is dit vir die ruimtetuig uitdagend gemaak om sterpatrone akkuraat te identifiseer.

Die sendingspan het egter 'n sagteware-pleister ontwikkel om hierdie probleem aan te spreek, wat deeglike toetsing ondergaan het op 'n elektriese model van Euclid en daarna op die werklike ruimtetuig in 'n wentelbaan. Na tien dae se toetsing, funksioneer die Fynleidingsensor nou soos bedoel, en Euclid se gidssterre is weer suksesvol opgespoor.

Met hierdie tandekryprobleme opgelos, is Euclid gereed om sy prestasieverifikasiefase te betree. Gedurende hierdie kritieke fase sal die ruimtetuig finale toetsing doen voordat dit sy missie kan begin om die donker heelal te verken. Euclides sal ongeveer een derde van die hemelruim ondersoek en sterrestelsels en sterreswerms ondersoek om insigte in donker materie en donker energie te ontbloot. Daarbenewens sal dit die uitwerking van donker energie op die toenemende skeiding tussen sterrestelsels bestudeer soos die heelal uitbrei.

Die prestasieverifikasiefase sal na verwagting einde November eindig, wat Euclid toelaat om sy baanbrekende missie om lig te werp op die geheimenisse van die donker heelal te begin. Die ruimtetuig se waarnemings sal na verwagting 'n revolusionêre begrip van kosmiese evolusie verskaf, insluitend die rol van donker materie, en die impak van donker energie op die heelal.

