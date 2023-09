Toets Kombucha-kulture vir ruimteveerkragtigheid

ESA doen toetse op kombucha-kulture om hul veerkragtigheid in die ruimte en hul potensiaal om menslike teenwoordigheid op die Maan en Mars te ondersteun, te bepaal. Hierdie kulture, bekend vir hul fermentatiewe eienskappe en gesondheidsvoordele, beskik oor die vermoë om in moeilike omgewings op Aarde te oorleef, wat hulle 'n intrige onderwerp vir ruimteverkenning maak.

Die eksperimente is uitgevoer met behulp van die Expose-fasiliteit op die Internasionale Ruimtestasie, waar monsters aan kosmiese bestraling en gesimuleerde Mars-toestande blootgestel is. Een merkwaardige bevinding was dat 'n mikro-organisme genaamd cyanobacterium in staat was om sy DNS te herstel en seldeling te hervat selfs nadat dit aan kosmiese bestraling en ysterione blootgestel is, wat bekend is om groot skade te veroorsaak. Daar word geglo dat 'n spesifieke geen, die sulA-geen, 'n deurslaggewende rol speel om seldeling te stop totdat DNA-skade herstel is.

Verder het die eksperimente aan die lig gebring dat selgroepe 'n mikrohabitat vir kleiner spesies bied, wat hulle in staat stel om deur die ruimte te "ryloop" binne groter groepe selle wat beskerming bied. Dit het implikasies om te verstaan ​​hoe selgroepe en biofilms teen die uiterstes van die ruimte kan beskerm en besoedeling tydens ruimtemissies kan voorkom.

Benewens die verkenning van die potensiaal vir ruimtevestigingsondersteuning, kan kombucha-kulture ook as 'n waardevolle bestralingsmodel dien. Deur te bestudeer hoe hierdie mikroörganismes op bestraling reageer, kan wetenskaplikes insigte kry in die verbetering van menslike gesondheid en stralingsbeskermingstrategieë vir ruimtevaarders ontwikkel.

Die navorsers stel 'n toekoms voor waar hierdie kulture op die Maan en Mars gekweek kan word, danksy hul vermoë om suurstof te produseer en as bio-fabrieke te funksioneer. Die gebruik daarvan in toekomstige ruimtesendings en menslike ruimteverkenningspogings kan die volhoubaarheid van hierdie pogings aansienlik verbeter.

Oor die algemeen bied die toets van kombucha-kulture in die ruimte belowende insigte in die veerkragtigheid van mikroörganismes en hul potensiële toepassings om langtermyn menslike teenwoordigheid buite die aarde te ondersteun.

Definisies:

– Kombucha: ’n Gegiste tee-drankie wat bekend is vir sy gesondheidsvoordele.

– Veerkragtigheid: Die vermoë om moeilike omstandighede te weerstaan ​​en te herstel.

– Biofilm: 'n Gemeenskap van mikroörganismes wat 'n beskermende laag op 'n oppervlak vorm.

– Kosmiese straling: Hoë-energie deeltjies uit die buitenste ruimte.

– Marstoestande: Toestande wat gesimuleer word om die omgewing op Mars na te boots.

– SulA-geen: 'n Geen wat seldeling reguleer in reaksie op DNA-skade.

– Planetêre beskerming: Protokolle om kontaminasie tussen hemelliggame te voorkom.

– Sianobakterie: 'n Soort bakterieë wat tot fotosintese in staat is.

– Mikrohabitat: 'n Kleinskaalse habitat binne 'n groter ekosisteem.

– Stralingsmodel: 'n Stelsel wat gebruik word om die uitwerking van bestraling op lewende organismes te bestudeer.

Bronne:

– Kombucha-kulture getoets vir ruimteveerkragtigheid. (ESA)

– Planetêre beskerming. (ESA)