Lindsay Bryant, 'n ywerige seeswemmer, het 'n buitengewone ervaring gehad tydens haar onlangse besoek aan Nanaimo. Wat begin het as 'n gereelde swem in die see, het in 'n onverwagte skouspel ontaard wat sy die voorreg gehad het om eerstehands te aanskou.

Op 'n sonnige middag van 16 November het Bryant by haar gewone plek aangekom en 'n seeleeu opgemerk wat in die water sukkel. Nuuskierigheid het geprikkel, sy gryp vinnig haar foon, in die hoop om enige ongewone gebeurtenisse vas te vang. Min het sy geweet dat sy op die punt was om 'n kragmeting tussen twee merkwaardige wesens te aanskou.

Van 'n afstand van ongeveer 100 meter het Bryant gesukkel om te identifiseer wat aan die gebeur is. Terwyl sy egter met haar kamera ingezoem het, was sy verstom om te besef dat die seeleeu met niemand anders as 'n seekat in 'n geveg toegesluit is nie. Die ontmoeting het vir ongeveer vyf intense minute geduur, wat 'n opwindende stryd om oorlewing insluit.

In die nasleep het Bryant onthul dat sy ongelooflik gelukkig gevoel het om teenwoordig te wees om so 'n seldsame gebeurtenis te aanskou. “Ek was verbaas, want ek het nog nooit vantevore 'n seekat in die natuur gesien nie, wat nog te sê [in] 'n geveg met 'n seeleeu,” het sy opgemerk, duidelik verstom oor die skouspel wat sy aanskou het.

Terwyl Bryant glo dat die seeleeu as die oorwinnaar na vore getree het, het die mariene dierkundige Anna Hall, nadat sy die foto wat deur Bryant geneem is, ook sy verbasing ondersoek. Sy het opgemerk dat terwyl seeleeus wel seekatte jag, sulke gevegte tussen die twee spesies selde opduik, wat Bryant se foto werklik uitsonderlik maak.

Vrae:

V: Is dit bekend dat seeleeus seekatte jag?

A: Ja, dit is bekend dat seeleeus op seekatte prooi.

V: Is dit algemeen om gevegte tussen seeleeus en seekatte te sien?

A: Nee, sulke gevegte is skaars, veral by die wateroppervlak.

V: Raak seekatte dikwels betrokke by gevegte met ander seediere?

A: Seekatte verkies gewoonlik om hul kamoefleer- en sluiptaktiek te gebruik om konfrontasies te vermy.