’n Nuwe studie wat in Nature gepubliseer is, het bevind dat die BlueWalker 3-prototipe-satelliet, wat in September 2022 deur AST SpaceMobile gelanseer is, ’n groot bedreiging inhou vir Aarde-gebaseerde waarnemings van die heelal. Die satelliet, wat deel is van 'n plan om selfoontorings in die ruimte te vestig, is een van baie satelliete wat deur verskeie maatskappye in 'n lae wentelbaan om die aarde gelanseer word.

Waarnemings van BlueWalker 3 is saamgestel deur professionele en amateur-sterrekundiges regoor die wêreld, en daar is gevind dat die satelliet so helder soos twee van die helderste sterre in die naghemel verskyn het. Sy groot antenna-skikking maak dit die helderste voorwerp in die naghemel ná die Maan, Venus, Jupiter en sewe sterre.

Die toenemende aantal satelliete in 'n lae Aarde-baan, met maatskappye soos SpaceX en Amazon wat duisende satelliete vir verskeie projekte lanseer, is 'n rede tot kommer. Hierdie satelliete reflekteer sonlig terug na die aarde, wat moontlik helder strepe in astronomiese beelde kan veroorsaak en met wetenskaplike data inmeng. Hulle kan ook bykomende geraas vir radio-astronomie skep, wat ontvangers en nabygeleë radio-astronomiebande beïnvloed.

Die BlueWalker 3-prototipe het die grootste kommersiële kommunikasie-skikking ooit wat in die ruimte ontplooi is, en sy helderheid het aansienlik toegeneem sedert sy antenna-skikking ontplooi is. Hierdie neiging van groter en helderder satelliete is ’n bekommernis vir sterrekundiges, aangesien hulle die aanbevole helderheidsvlakke wat deur die Internasionale Astronomiese Unie (IAU) gestel is, kan oorskry.

Tans is daar geen amptelike reëls wat die helderheid van satelliete in 'n wentelbaan reguleer nie. Maatskappye soos SpaceX is in gesprek met die IAU om die inmenging wat deur hul satelliete veroorsaak word, aan te spreek. Die skrywers van die studie beveel aan dat die effek van satelliete op sterrekunde in ag geneem moet word in die lansering van magtigingsprosesse.

Ten slotte, die verspreiding van helder satelliete soos BlueWalker 3 hou 'n beduidende bedreiging in vir aardgebaseerde waarnemings van die heelal. Die groeiende aantal satelliete in 'n lae Aarde-baan en hul toenemende helderheidsvlakke moet aangespreek word om die behoud van wetenskaplike data en sigbaarheid van die kosmos te verseker.

Definisies:

– Lae Aarde-baan: Die gebied van die ruimte binne 2,000 1,200 kilometer (XNUMX XNUMX myl) van die Aarde se oppervlak

- Antenna-skikking: 'n Konfigurasie van veelvuldige antenna-elemente wat saamwerk om verbeterde seinontvangs of -transmissie te bewerkstellig

– International Astronomical Union (IAU): ’n Organisasie wat die wetenskap van sterrekunde op internasionale vlak bevorder en beskerm

