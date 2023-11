Fyn-instelling kosmiese mikrogolf agtergrond waarnemings: ontrafel die geheimenisse van die heelal

Kosmoloë verskuif voortdurend die grense van ons begrip van die heelal. Onlangse navorsing gepubliseer in die joernaal Physical Review D het lig gewerp op die akkuraatheid wat nodig is om afwykings van pariteitsimmetrie binne die kosmiese mikrogolfagtergrond (CMB) polarisasie op te spoor. Hierdie deurbraak het die potensiaal om sommige van die langdurige raaisels van die heelal te ontrafel.

In 2020 het wetenskaplikes 'n fassinerende verskynsel ontdek wat bekend staan ​​as kosmiese dubbelbreking. Deur die polarisasie van CMB-lig te ontleed, het hulle teoretiseer dat die polarisasievlak 'n effense rotasie vanaf sy oorsprong in die vroeë heelal kon ondergaan het. Hierdie afwyking van simmetrie kan toegeskryf word aan 'n ontwykende vorm van materie en energie bekend as donker materie en donker energie.

Om ons begrip van kosmiese dubbelbreking te verfyn, het navorsers Fumihiro Naokawa en Toshiya Namikawa van die Universiteit van Tokio gravitasielenseffekte in hul teoretiese raamwerk ingesluit. Gravitasielensing vind plaas wanneer lig buig terwyl dit deur die gravitasievelde beweeg wat deur grootskaalse strukture in die heelal geskep word. Deur hierdie lenseffekte te verreken, was Naokawa en Namikawa in staat om die verskille in seine met en sonder gravitasielensaanpassings akkuraat te bereken.

Hul bevindinge demonstreer die deurslaggewende rol wat gravitasielensing speel om die aard van donker materie en donker energie te verstaan. Sonder om hierdie lenseffekte in ag te neem, sou vorige metings aansienlik van die teoretiese voorspellings afgewyk het. Die bekendstelling van 'n regstellingsinstrument wat rekening hou met gravitasielensing stel navorsers in staat om hul modelle te verfyn en die akkuraatheid van toekomstige waarnemings te verbeter.

Die implikasies van hierdie navorsing strek verder as kosmiese dubbelbreking. Die insigte wat verkry word uit die bestudering van die CMB kan verreikende gevolge hê vir ons begrip van die heelal se samestelling en evolusie. Met voortgesette vooruitgang in waarnemingstegnologie en data-analise, is wetenskaplikes gereed om die geheimenisse van die kosmos te ontsluit.

FAQ

Wat is kosmiese dubbelbreking?

Kosmiese dubbelbreking is 'n verskynsel wat waargeneem word in die polarisasie van kosmiese mikrogolf agtergrond (CMB) lig. Dit dui daarop dat die polarisasievlak van CMB-lig moontlik 'n rotasie ervaar het vanaf sy oorsprong in die vroeë heelal tot die hede.

Wat is gravitasielens?

Gravitasielens vind plaas wanneer lig buig terwyl dit deur die gravitasievelde beweeg wat deur massiewe voorwerpe of strukture in die heelal geskep word. Hierdie buiging van lig kan die waargenome patrone van kosmiese mikrogolfagtergrondpolarisasie verwring en ons begrip van die heelal se eienskappe beïnvloed.

Wat is donker materie en donker energie?

Donker materie en donker energie is hipotetiese vorme van materie en energie wat glo die meerderheid van die heelal se samestelling uitmaak. Hulle het nie interaksie met lig of ander vorme van elektromagnetiese straling nie, wat dit moeilik maak om direk op te spoor. Om die eienskappe van donker materie en donker energie te verstaan ​​is noodsaaklik om die kosmos op 'n fundamentele vlak te verstaan.

Bron: [ipmu.jp](https://www.ipmu.jp/en)