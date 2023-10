Elon Musk beplan om binne die volgende paar jaar op Mars te land

By

Elon Musk het tydens 'n videokonferensie by die Internasionale Ruimtevaartkongres sy optimisme uitgespreek oor SpaceX se vermoë om binne die volgende drie tot vier jaar suksesvol op Mars te land. Ten spyte van terugslae in vorige toetsvlugte, glo Musk dat die Starship-ruimtetuig ’n “ordentlike kans” het om op sy tweede toetsvlug ’n wentelbaan te bereik.

SpaceX se eerste toetsvlug, wat in April plaasgevind het, het probleme ondervind toe die boonste stadium van die lanseervoertuig nie geskei het nie, wat gelei het tot 'n lugontploffing. Daarna het die FAA die Starship gegrond en 63 regstellende aksies uiteengesit wat SpaceX moet implementeer om sulke voorvalle in die toekoms te voorkom.

Elon Musk se stelling stem ooreen met vorige voorspellings wat gemaak is deur SpaceX President en COO Gwynne Shotwell, wat verwag het dat ons binne hierdie dekade menslike teenwoordigheid op Mars kan aanskou. Die Starship, wat bestaan ​​uit die Starship-ruimtetuig en die Super Heavy-vuurpyl, is 'n ten volle herbruikbare stelsel wat ontwerp is om bemanning en vrag na verskeie bestemmings te vervoer, insluitend die Aarde se wentelbaan, die Maan en Mars.

Voor die noodlottige April-lansering het SpaceX in Maart 2021 'n vlug probeer, wat ook tot 'n vurige ontploffing gelei het. In reaksie hierop het die FAA SpaceX voorsien van 'n lys van 75 maatreëls wat geïmplementeer moes word om 'n lanseringslisensie te bekom.

Alhoewel die eerste lansering in 'n ontploffing geëindig het, beskou Musk dit as 'n sukses aangesien SpaceX uit die voorval kon leer. Voordat SpaceX egter na 'n ander bekendstelling kan voortgaan, moet die maatskappy magtiging van die FAA verkry en aan omgewingsgoedkeuringsvereistes van die Amerikaanse Vis- en Natuurlewediens voldoen.

Ten slotte, Elon Musk bly vasbeslote om vorentoe te gaan met sy ambisies om Mars te bereik. Ondanks terugslae gaan SpaceX voort om sy Starship-ruimtetuig te verfyn, met die doel om aansienlike vordering in die volgende paar jaar te maak.

