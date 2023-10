Elon Musk beplan om Mars oor drie tot vier jaar te land, spreek optimisme uit oor die sukses van die bekendstelling van die sterreskip

By

Tydens 'n onlangse videokonferensie by die Internasionale Ruimtevaartkongres het Elon Musk SpaceX se planne gedeel om 'n ruimtetuig wat binne die volgende drie tot vier jaar op Mars land, te bereik. Hy het ook optimisme uitgespreek oor die komende bekendstelling van SpaceX se Starship.

SpaceX het voorheen 'n onbemande toetsvlug van die Starship uitgevoer, maar dit het 'n ontploffing in die lug teëgekom, wat die vlug kortgeknip het na minder as vier minute. Musk het die uitdagings wat die maatskappy in die gesig gestaar het erken en gesê dat hulle waardevolle lesse uit die voorval geleer het.

Alhoewel die ongeluk in April die Verenigde State se Federale Lugvaartadministrasie (FAA) aangespoor het om die Starship-program te grond, het SpaceX aktief gewerk om die bekommernisse wat geopper is, aan te spreek. Die FAA het 63 regstellende aksies uiteengesit wat SpaceX moet onderneem om toekomstige voorvalle te voorkom.

Ten spyte daarvan dat hulle die nodige stappe gedoen het om die FAA se bekommernisse aan te spreek, het SpaceX nog nie 'n lanseringslisensie van die federale reguleerder ontvang nie. Benewens die verkryging van die lisensie, sal die maatskappy verdere omgewingsgoedkeurings vir sy bekendstellings moet kry.

Elon Musk se ambisie om mense op Mars te laat land, bly standvastig, en die Starship-vuurpyl speel 'n deurslaggewende rol in die verwesenliking van hierdie visie. Met Musk se optimistiese uitkyk en die pogings wat deur SpaceX aangewend word, wag baie gretig op die sukses van die Starship-lansering en daaropvolgende missies, wat die weg kan baan vir menslike verkenning van die Rooi Planeet.

