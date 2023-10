Nuwe studie gebruik laser-beheerde geleidende filamente vir neuromorfiese rekenaars

Navorsers van die Universiteit van Wetenskap en Tegnologie van China het aansienlike vordering gemaak op die gebied van neuromorfiese rekenaars met hul ontwikkeling van 'n dinamiese netwerkstruktuur wat laserbeheerde geleidende filamente gebruik. Neuromorfiese rekenaars is 'n opkomende veld wat daarop gemik is om rekenaarstelsels te skep wat deur die menslike brein geïnspireer is, en die hardeware-komponent was 'n uitdaging.

Die span het gefokus op Mott-materiale, wat unieke oorgangseienskappe het wat dit geskik maak vir neuromorfiese rekenaars. Mott-materiale ondergaan 'n vinnige verandering in elektriese geleidingsvermoë, tesame met 'n oorgang tussen isolerende en metaaltoestande. Die navorsers het vanadiumdioksied (VO2) as hul voorkeurmateriaal gekies weens die uitvoerbaarheid daarvan vir verskeie toepassings. VO2 ondergaan metaal-isolator-oorgang (MIT) by ongeveer 68° Celsius, wat beteken dat dit verander van 'n isolator na 'n geleier by hierdie spesifieke temperatuur.

VO2 se vermoë om te wissel tussen geleidende en nie-geleidende toestande maak dit ideaal vir neuromorfiese rekenaars. Sy gedrag boots dié van biologiese neurone na, wat veranderinge in elektriese geleidingsvermoë vertoon soortgelyk aan die sterkte tussen neurone in die menslike brein. Hierdie aanpasbaarheid en plastisiteit maak VO2 'n waardevolle komponent vir elektriese stroombane, wat as 'n doeltreffende skakelaar optree.

Die navorsers het gefokusde lasers en kwantumsensors gebruik om die geleidende filamente binne die VO2-materiaal te manipuleer. Deur die ligging van die filamente presies te beheer, kon hulle die vloei van elektriese seine reguleer, wat soos die gedrag van biologiese sinapse lyk. Hoë-resolusie beelding en ontleding van die VO2 materiaal is uitgevoer met behulp van hoë-hoek ringvormige donkerveld skandering transmissie elektronmikroskopie (STEM).

Die resultate van die studie het langtermyn- en korttermynpotensiëring van die kunsmatige sinapse gedemonstreer, met kanale wat heraktiveer kan word deur stroom. Die navorsingspan glo dat hul bevindinge groot potensiaal het vir die ontwikkeling van dinamiese netwerke wat die funksionaliteit van die menslike senuweestelsel kan naboots in terme van aanpasbaarheid en reaksie op eksterne stimuli.

Oor die algemeen verteenwoordig hierdie studie 'n beduidende vooruitgang op die gebied van neuromorfiese rekenaar, deur gebruik te maak van laser-beheerde geleidende filamente om 'n dinamiese netwerkstruktuur te skep. Die navorsing verskaf waardevolle insigte in die gedrag van Mott-materiale en hul potensiële toepassings in die bou van intelligente rekenaarstelsels.

Bron: [Science Advances](DOI: 10.1126/sciadv.adg9376)