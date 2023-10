Nuwe state van elektrone in gesmelte soute kan die werkverrigting van soutaangedrewe reaktore beïnvloed

Wetenskaplikes het ontdek dat elektrone drie verskillende toestande kan vorm wanneer hulle met gesmelte soute in wisselwerking tree, 'n bevinding wat implikasies kan hê vir die werkverrigting van soutaangedrewe reaktore. Die navorsers van Oak Ridge National Laboratory en die Universiteit van Iowa het die inbring van 'n oormaat elektron in gesmelte sinkchloriedsout gesimuleer en drie moontlike scenario's waargeneem. In een scenario word die elektron deel van 'n molekulêre radikaal met twee sinkione. In 'n ander plaas die elektron op 'n enkele sinkioon. In die derde scenario word die elektron diffuus oor veelvuldige souione versprei.

Gesmelte soutreaktors word oorweeg vir toekomstige kernkragsentrales, en om te verstaan ​​hoe straling die gedrag van gesmelte soute beïnvloed, is van kardinale belang. Hierdie studie werp lig op die interaksies tussen elektrone en soute wanneer dit aan hoë bestraling blootgestel word. Die navorsers het bevind dat die elektron die vorming van verskeie spesies, insluitend sinkdimere en monomere, kan fasiliteer of gedelokaliseer kan word. Hierdie aanvanklike bevindinge laat vrae ontstaan ​​oor watter ander spesies op langer tye kan vorm en hoe hulle met die elektrone en soute kan reageer.

Hierdie navorsing is deel van die DOE se Molten Salts in Extreme Environments Energy Frontier Research Centre (MSEE EFRC) en is gepubliseer in The Journal of Physical Chemistry B. Die span werk daaraan om ander vorme van reaktiwiteit eksperimenteel te identifiseer. Die studie verskaf waardevolle insigte oor hoe elektrone met gesmelte soute in wisselwerking tree, maar daar is nog meer wat ondersoek moet word. Toekomstige navorsing sal ander soutstelsels en die uitwerking van bestraling op gesmelte soute ondersoek.

Bron: Oak Ridge Nasionale Laboratorium