In Wallis word valvoorkoming 'n groot fokus in openbare gesondheidsinisiatiewe. Met die hulp van die National Falls Prevention Taskforce Wallis, werk organisasies soos Age Cymru om bewustheid te verhoog en beide kinders en volwassenes op te voed oor hoe om die risiko's van val te identifiseer en te voorkom.

Vir die 80-jarige Euronwydd Godwin het 'n val van die trappe gelei tot 'n stukkende long, breinklonte en veelvuldige gebreekte bene. Nadat sy meer as 'n maand in 'n koma deurgebring het, was sy vasbeslote om haar onafhanklikheid te herwin met die ondersteuning van Care and Repair, wat haar van die nodige toerusting voorsien het om haar te help om op haar eie te lewe.

Volgens dr. Inger Singh, die nasionale kliniese hoof vir val en swakheid, is daar meer as 4,000 20,000 heupfrakture en 35 40 frakture van enige been in Wallis. Hierdie beserings het nie net 'n beduidende impak op individue nie, maar plaas ook 'n las op gesondheidsorgdienste. Met die bekendstelling van fraktuurskakeldienste kan die risiko van daaropvolgende frakture egter met XNUMX-XNUMX% verminder word.

Een uitdaging in valvoorkoming is om die stigma wat verband hou met die toelating van 'n val te oorkom. Om hierdie probleem aan te spreek, werk Age Cymru saam met skole regoor Wallis om kinders op te voed oor die risiko's van val en hoe hulle kan help om ongelukke by die huis te voorkom. Deur interaktiewe webblaaie en oefeninge soos die identifisering van gevare in 'n tipiese huishouding, leer kinders waardevolle vaardighede aan om hulself en hul geliefdes veilig te hou.

Valvoorkoming is 'n voortdurende poging in Wallis, maar vordering is in onlangse jare gemaak. Die doel is om te verseker dat alle dele van Wallis toegang het tot fraktuurskakeldienste en vroeë intervensie om die waarskynlikheid van toekomstige frakture te verminder.

