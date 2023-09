James Webb-ruimteteleskoop vang die verste Einstein-ring ooit vas

Die James Webb-ruimteteleskoop (JWST) het 'n buitengewone beeld van 'n Einstein-ring vasgelê wat 'n verbysterende 21 miljard ligjare daarvandaan geleë is. 'n Einstein-ring is 'n seldsame gravitasielensverskynsel wat deur Albert Einstein se relatiwiteitsteorie voorspel word. Gravitasielensing vind plaas wanneer die swaartekrag van 'n massiewe voorgrondvoorwerp, soos 'n sterrestelselswerm of swart gat, ruimte-tyd verdraai, wat veroorsaak dat lig van verder afgeleë voorwerpe geboë en verwronge lyk.

Die meeste gravitasielensvoorwerpe vorm boë of gedeeltelike ringe om die voorgrondvoorwerp. 'n Ware Einstein-ring vorm egter 'n volledige sirkel om die nader entiteit wanneer die verafgeleë voorwerp, voorgrondvoorwerp en waarnemer perfek in lyn is. Hierdie belyning maak voorsiening vir 'n vergroting van die lig wat uitgestraal word deur die voorwerp wat gelens word, wat sterrekundiges in staat stel om verafgeleë voorwerpe in groter detail te bestudeer.

Die nuut ontdekte Einstein-ring, genaamd JWST-ER1, is gevind in die COSMOS-Web-opname, 'n omvattende kaart van meer as 500,000 200 sterrestelsels wat tydens 'n 1-uur aaneenlopende waarneming deur die JWST vasgelê is. JWST-ER1 bestaan ​​uit twee dele: JWST-ER1g, die kompakte voorgrondsterrestelsel wat as die lensvoorwerp optree, en JWST-ER1r, die lig van 'n verder sterrestelsel wat die ligring vorm. JWST-ER17g is ongeveer 1 miljard ligjare van die aarde af geleë, terwyl JWST-ER4r nog XNUMX miljard ligjare verder is.

Die ontdekking van JWST-ER1 het navorsers in staat gestel om die massa van die lensende sterrestelsel te bereken deur die mate waarin dit ruimte-tyd verdraai het, te ondersoek. Daar is gevind dat die sterrestelsel 'n massa het wat gelykstaande is aan ongeveer 650 miljard sonne, wat dit ongelooflik dig maak vir sy grootte. 'n Bykomende massa is nodig om die lensresultate te verduidelik, wat moontlik die teenwoordigheid van donker materie of ander nog onbekende faktore kan voorstel.

Hierdie merkwaardige bevinding dra by tot ons begrip van die heelal se mees afgeleë en antieke voorwerpe. Verdere navorsing is nodig om lig te werp op die aard van hierdie diggepakte sterrestelsels en hul vormingsprosesse. Die James Webb-ruimteteleskoop bied steeds waardevolle insigte in die kosmos deur sy gevorderde beeldvermoëns.

