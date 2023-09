Nuwe spesies van prehistoriese krokodil ontdek in Sentraal-Australië

’n Nuwe spesie prehistoriese krokodil wat ongeveer agt miljoen jaar gelede in sentraal-Australië gewoon het, is onlangs deur navorsers benoem. Die fossiele van hierdie voorheen naamlose spesie, genaamd Baru iylwenpeny, is by die Alcoota-fossielbed ontdek. Die hoofskrywer van die studie, Adam Yates, wat ook die senior kurator van aardwetenskappe by die Museum en Kunsgalery van die Noordelike Gebied is, het die naam uit die Anmetyerre-taal gekies, wat "uitstekende en bekwame jagter" beteken.

Die ontdekking van Baru iylwenpeny is betekenisvol omdat dit die mees volledige skedel van 'n Baru-krokodil is wat ooit gevind is. Dit word ook geïdentifiseer as die grootste en gevaarlikste roofdier in die Alcoota-fossielbedding, wat sowat 200 kilometer noordoos van Alice Springs geleë is. Die terrein is na raming uit die laat Mioseen-tydperk, wat ongeveer agt miljoen jaar terug dateer.

Anders as ander antieke Baru-spesies, vertoon Baru iylwenpeny verskeie anatomiese verskille. Hierdie aanpassings het die wese groter krag gegee, wat dit in staat gestel het om op ander megafauna te prooi, soos die reuse-vluglose voël, Dromornis stirtini, wat in dieselfde tydperk saambestaan ​​het. Die nuutgenoemde spesie het groter agtertande en 'n breër snoet, wat 'n groter, sterker byt verskaf.

Baru iylwenpeny is die laaste bekende spesie van die genus Baru in Australië en is nie voorvaderlik van hedendaagse krokodille, wat tot die genus Crocodylus behoort nie. Die uitwissing van Baru is moontlik deur omgewingsfaktore beïnvloed, insluitend ernstige uitdroging en veranderinge in die vloei van binnelandse riviere gedurende die einde van die Mioseen-tydperk. Alhoewel Baru uit die fossielrekord verdwyn het, bly die fossielrekord en teenwoordigheid van krokodille voortbestaan.

Hierdie ontdekking werp nuwe lig op die antieke krokodilspesies wat eens sentraal-Australië bewoon het en bied waardevolle insig in die ekologiese dinamika van daardie tydperk.

Bronne:

– Referate in Paleontologie (Joernaal)

– ABC Alice Springs (nuusuitlaat)