Nuwe ontdekking werp lig op Mars-naghemel

Vir die eerste keer het wetenskaplikes 'n sagte groen gloed in die naghemel van Mars waargeneem wat vir die menslike oog sigbaar is. Die Europese Ruimte-agentskap se ExoMars Trace Gas Orbiter het hierdie verstommende verskynsel vasgevang tydens sy missie om die Mars-atmosfeer te bestudeer. Die gloeiende lig is veral helder in die poolstreke en kan moontlik deur toekomstige menslike ontdekkingsreisigers as 'n bron van verligting gebruik word, mits die lug skoon is van wolke.

Anders as die Aarde, waar naggloei as lae groen, goue en rooierige lig sigbaar is, verskil die naggloei op ander planete. Op Venus verskyn dit as infrarooi lig, terwyl Jupiter ultraviolet naggloei vertoon wat blykbaar veranderlik is. Mars het voorheen infrarooi en ultraviolet naggloei getoon, en selfs daggloei wat veroorsaak word deur sonstraling in die sigbare spektrum. Tot nou toe is daar egter geen naggloeispektrum in die sigbare domein op Mars waargeneem nie.

Die onlangse ontdekking is gemaak deur data van die Trace Gas Orbiter te bestudeer, wat op die rand van die Mars-atmosfeer gefokus het. Wetenskaplikes het gedurende die Marswinter sigbare naggloei tussen hoogtes van 40 en 60 kilometer by die suidpool geïdentifiseer. Hierdie gloed is die resultaat van suurstofatome van die sonnige Mars-dag wat saamgevoeg word in dioxygen (O2), wat 'n helder gloed uitstraal wat vanaf die Mars-oppervlak gesien kan word.

Die betekenis van hierdie bevinding lê in die feit dat atmosferiese gloei waardevolle insigte in atmosferiese chemie, sirkulasie en prosesse verskaf. Aangesien Mars 'n dun atmosfeer het, kan die begrip van die samestelling daarvan wetenskaplikes help om die raaisel te ontrafel van hoekom sommige planete bewoonbaar is terwyl ander nie. Boonop sal die bestudering van die Mars-atmosfeer toekomstige ontdekkingsreisigers grootliks baat deur belangrike inligting oor die planeet se toestande te verskaf.

Die onlangse waarnemings baan die weg vir toekomstige globale studies van die Mars-atmosferiese sirkulasie met behulp van eenvoudiger en meer koste-effektiewe instrumente. Met hierdie vooruitgang is wetenskaplikes hoopvol dat verdere navorsing meer lig op Mars se unieke atmosfeer sal werp en waardevolle kennis sal verskaf vir ons voortdurende verkenning van die rooi planeet.

Algemene vrae (FAQ)

V: Hoe is die groen gloed in Mars se naghemel ontdek?

A: Die Europese Ruimte-agentskap se ExoMars Trace Gas Orbiter het die sagte groen gloed waargeneem terwyl hy om Mars wentel. Dit is die eerste keer dat so 'n verskynsel opgespoor en sigbaar is vir die menslike oog.

V: Waarom is die groen gloed besonder helder in die poolstreke?

A: Die poolstreke van Mars ervaar 'n meer uitgesproke groen gloed as gevolg van die konsentrasie suurstofatome. Hierdie atome kombineer gedurende die Mars-winter, wat dioxygeen (O2) skep en 'n helder gloed uitstraal.

V: Hoe verskil die naggloei op Mars van dié op Aarde?

A: Op aarde verskyn naggloei as lae groen, goue en rooierige lig. Op Mars is die naggloei egter meestal infrarooi en ultraviolet, met hierdie onlangse ontdekking die eerste waarneming van sigbare naggloei op die rooi planeet.

V: Wat is die implikasies van hierdie ontdekking?

A: Die waarneming van die naggloei van Mars bied waardevolle insigte in atmosferiese chemie, sirkulasie en prosesse. Om die samestelling van Mars se atmosfeer te verstaan, help wetenskaplikes om die raaisels van bewoonbaarheid te ontrafel en verskaf belangrike inligting vir toekomstige verkenningsmissies.

V: Kan die groen gloed vanaf die Mars-oppervlak gesien word?

A: Ja, onder helder lugtoestande kan toekomstige menslike ontdekkingsreisigers op Mars die groen gloed met die blote oog waarneem. Hierdie verskynsel kan dien as 'n potensiële bron van verligting vir ruimtevaarders op die rooi planeet.