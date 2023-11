Nuwe deurbraak in CO2-vermindering: Sn-gebaseerde katalisator maak doeltreffende etanolproduksie moontlik

By

In 'n onlangse baanbrekende ontdekking het wetenskaplikes 'n tin-gebaseerde katalisator ontwikkel wat die vermoë het om etanol doeltreffend te vervaardig deur die vermindering van koolstofdioksied. Dit verteenwoordig 'n beduidende vooruitgang op die gebied van hernubare energietegnologie en bied groot belofte in die pogings om CO2-emissies te versag.

Die elektrochemiese CO2-reduksiereaksie (CO2RR) is 'n uiters gesogte metode om koolstofdioksied in koolstofgebaseerde brandstowwe te omskep. Die vervaardiging van vloeibare brandstowwe, soos etanol, is veral wenslik vanweë hul hoë energiedigthede en gemak van berging. Die manipulasie van die CC-koppelpad het egter 'n groot uitdaging gestel wat vordering op hierdie gebied belemmer.

Onder leiding van proff. Tao Zhang en Yanqiang Huang van die Dalian Instituut vir Chemiese Fisika (DICP) van die Chinese Akademie vir Wetenskappe (CAS), 'n navorsingsgroep het 'n beduidende deurbraak op hierdie gebied gemaak. Hulle het 'n Sn-gebaseerde katalisator genaamd SnS2@Sn1-O3G ontwikkel, wat merkwaardige doeltreffendheid getoon het in die omskakeling van CO2 in etanol. Met 'n Faradaic doeltreffendheid van tot 82.5% by -0.9 VRHE en 'n geometriese stroomdigtheid van 17.8 mA/cm2, toon hierdie katalisator groot potensiaal vir grootskaalse implementering.

Die SnS2@Sn1-O3G katalisator is vervaardig deur 'n solvotermiese reaksie van SnBr2 en tioureum op 'n driedimensionele koolstofskuim. Dit bestaan ​​uit nanoplate van SnS2 en atoomverspreide Sn-atome (Sn1-O3G), wat deurslaggewend is vir sy katalitiese aktiwiteit.

Deur 'n meganistiese studie het die navorsers ontdek dat die Sn1-O3G-komponent van die katalisator 'n kritieke rol speel in die bevordering van die vorming van CC-bindings. Deur *CHO en *CO(OH) tussenprodukte te adsorbeer, vergemaklik dit die koppeling van formiel- en bikarbonaatgroepe, wat die produksie van etanol tot gevolg het. Isotopies gemerkte reaktante het ook aan die lig gebring dat die koolstofatome in die finale etanolproduk van mieresuur en CO2 afkomstig is.

Hierdie baanbrekende navorsing open nuwe moontlikhede vir die sintese van etanol en bied 'n waardevolle strategie om CO2-verminderingsweë te manipuleer om gewenste produkte te bereik. Die bevindinge is in die gesogte wetenskaplike joernaal Nature Energy gepubliseer, wat verdere geloofwaardigheid verskaf aan die belangrikheid van hierdie deurbraak.

Vrae:

V: Wat is die betekenis van die nuut ontwikkelde katalisator?

A: Die Sn-gebaseerde katalisator maak doeltreffende produksie van etanol moontlik deur die vermindering van CO2, wat 'n belowende oplossing vir hernubare energietegnologie bied.

V: Hoe werk die katalisator?

A: Die katalisator bevorder die vorming van CC-bindings deur spesifieke tussenprodukte te adsorbeer en hul koppeling te vergemaklik, wat lei tot die produksie van etanol.

V: Wat is die potensiële toepassings van hierdie deurbraak?

A: Hierdie deurbraak maak nuwe moontlikhede oop vir die grootskaalse sintese van etanol en bied insigte in die manipulering van CO2-verminderingsweë vir gewenste produkuitkomste.

V: Waar kan ek meer inligting oor die navorsing kry?

A: Die navorsingsbevindinge is in die wetenskaplike joernaal Nature Energy gepubliseer. [Skakel na die joernaal indien beskikbaar]