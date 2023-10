Verduisterende X-straal Binary 4U 1538-522: Insigte van NuSTAR-waarnemings

Navorsers van die Noord-Bengale Universiteit in Siliguri, Indië, het NASA se Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) gebruik om die eienskappe en gedrag van 'n verduisterende X-straal-binêre stelsel bekend as 4U 1538-522 te bestudeer. X-straal-binêre stelsels (XRB's) is stelsels wat bestaan ​​uit 'n normale ster of 'n wit dwerg wat massa oordra na 'n kompakte voorwerp soos 'n neutronster of 'n swart gat. 4U 1538-522 is spesifiek 'n windgevoed aanhoudende verduisterende hoëmassa X-straal-binêre (HMXB) wat ongeveer 22,200 XNUMX ligjare ver geleë is.

Die studie het bevind dat die spinperiode van 4U 1538-522 ongeveer 526.23 sekondes is en 'n afdraaineiging toon. 'n Wringkragomkering vind egter plaas en die bron begin teen 'n tempo van -0.305 sekondes per jaar opspin. Die polsprofiel van die stelsel toon 'n dubbelpieke aard met 'n primêre en sekondêre piek, met die sekondêre piek wat naby die siklotronlyn-energie verswak (18-24 keV). Bo 30 keV gaan die polsprofiel oor van dubbelpiek na enkelpiek.

Daar is aanvanklik waargeneem dat die siklotronlynenergie van 4U 1538-522 teen 'n tempo van ongeveer 0.11 keV per jaar toeneem, gevolg deur 'n afname teen 'n tempo van -0.14 keV per jaar. Hierdie variasie dui op 'n wanbalans tussen die invloei en uitvloei van materiaal, wat lei tot veranderinge in die akkresiehoop met verloop van tyd. Die NuSTAR-waarnemings onthul ook dat die verduisterings van 4U 1538-522 veroorsaak word deur klein, digte klompe in die wind van die stelsel wat die lig van sig skadu wanneer die neutronster die ledemaat van sy superreus metgesel binnegaan.

Hierdie bevindinge verskaf waardevolle insigte in die eienskappe en gedrag van 4U 1538-522, wat lig werp op die dinamika van X-straal binaries en die akkresie prosesse betrokke.

Bron: "Langtermyn evolusie van siklotronlyn-energie in 'n verduisterende pulsar 4U 1538-522." – Ruchi Tamang et al., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

Aanhaling: Eclipsing X-ray binary 4U 1538-522 ondersoek met NuSTAR (2023, 10 Oktober) gehaal 10 Oktober 2023 van [bronartikel sonder URL]

