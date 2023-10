'n Gids om die 14 Oktober 2023 'Ring of Fire' ringvormige sonsverduistering te bekyk

As jy op soek is na 'n uitstekende plek om die komende 14 Oktober 2023 ringvormige sonsverduistering te sien, is jy gelukkig. Ons het gedetailleerde kaarte wat die pad van die verduistering deur die Hill Country, San Antonio en Suid-Sentraal Texas wys.

Om die kaarte te lees, hier is 'n vinnige gids:

– Blou Area: Dit dui die gebied aan waar die volle verduistering sal plaasvind, en waar die hypnotiserende 'ring van vuur'-effek sigbaar sal wees.

– Rooi lyne: Hierdie lyne verteenwoordig die duur van die volle verduistering in minute en sekondes.

– Wit Gebied: Dit is die “weidingsone” waar sekere topografiese kenmerke van die maan gesien kan word.

As jy in San Antonio woon of werk, hoef jy nie ver te reis om die verduistering te aanskou nie. Die hele stad en Bexar County is binne die pad van die volle ringvormige verduistering, wat beteken dat die 'ring van vuur'-effek vanaf enige plek sigbaar sal wees. Die duur van die volle effek sal wissel na gelang van jou ligging, wat wissel van 3 minute in die ooste van Bexar County tot 4.5 minute in die weste van Bexar County.

Buite die pad van die volle ringvormige verduistering is die fassinerende 'weisone'. Hier sal die maan se pad die binnekant van die son wei, wat die geleentheid bied om 'n verskynsel genaamd "Baily's Beads" te aanskou, waar die son deur die kraters van die maan skyn. Sommige gebiede in die weidingsone sluit Canyon Lake, New Braunfels, Seguin en Brackettville in.

Vir diegene wat die langste duur van die 'ring van vuur'-effek soek, gaan na Edwards, Real, Bandera, Medina, Atascosa of Live Oak Counties. Hierdie gebiede sal byna 5 minute van die ringvormige verduistering ervaar naby plekke soos Rocksprings, Lost Maples State Natural Area, Hondo, Jourdanton en Three Rivers.

Daarbenewens sal Frio, Karnes, Kendall, Kerr, Uvalde en Wilson County ook die volle ringvormige verduistering aanskou.

Maak seker jy vind jou ligging op die kaarte wat verskaf word om jou besigtiging van hierdie skouspelagtige natuurgebeurtenis te beplan.

Bronne:

- Kaarte en inligting van KSAT News.