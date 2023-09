Erdwurms: Sleutelbydraers tot globale voedselproduksie

’n Onlangse studie gelei deur wetenskaplikes van die Colorado State University (CSU) beklemtoon die belangrike rol wat erdwurms in wêreldwye voedselproduksie speel. Erdwurms dra elke jaar by tot ongeveer 6.5% van die wêreldwye graanopbrengs en 2.3% van die peulplantproduksie. Hierdie nuwe navorsing skat dat erdwurms kan verantwoordelik wees vir soveel as 140 miljoen metrieke ton voedsel wat jaarliks ​​geproduseer word. Erdwurms is verantwoordelik vir die bou van grondstruktuur, help met waterretensie, en fasilitering van voedingstofbeskikbaarheid vir plante deur die afbreek van organiese materiaal. Boonop kan erdwurms plantegroei verbeter deur algehele produktiwiteit met ongeveer 25% te verhoog.

CSU-navorsers Steven Fonte, Nathan Mueller en Marian Hsieh het die bydrae van erdwurms tot wêreldwye voedselproduksie beraam deur kaarte van erdwurm-oorvloed, grondeienskappe, kunsmishoeveelhede en oesopbrengste te ontleed. Die ontleding het aan die lig gebring dat erdwurms 'n groter impak op graanproduksie in die wêreldwye suide het, veral Afrika suid van die Sahara en Latyns-Amerika en die Karibiese Eilande. Dit is waarskynlik te wyte aan hierdie streke wat meer staatmaak op organiese materiaal, soos mis en oesreste, wat die voordelige uitwerking van erdwurms op plante stimuleer.

Die studie beklemtoon die belangrikheid van grondbiodiversiteit en die behoefte aan volhoubare grondbestuurspraktyke. Fonte beklemtoon dat gesonde gronde tasbare positiewe impakte op gewasproduksie kan hê. Boonop dui onlangse navorsing daarop dat grond soveel as die helfte van die wêreld se biodiversiteit bevat, wat oesopbrengste aansienlik beïnvloed. Fonte hoop dat hierdie studie verdere verkenning van die positiewe voordele wat ander grondorganismes, veral mikrobiese gemeenskappe, op landbouproduktiwiteit inhou, sal aanmoedig.

Hierdie navorsing het belangrike implikasies buite voedselproduksie. Erdwurms kan help om droogte en erosie te versag deur grondporositeit en waterretensie te verbeter. Die navorsers pleit egter nie vir die inbring van erdwurms in nuwe habitatte nie. In plaas daarvan beklemtoon hulle die potensiaal vir die verbetering van landbouproduktiwiteit en die vermindering van afhanklikheid van landbouchemikalieë deur verbeterde grondbiologiebestuur in gebiede waar erdwurms reeds teenwoordig is.

Oor die algemeen werp hierdie studie lig op die deurslaggewende rol van erdwurms in globale voedselproduksie en beklemtoon die belangrikheid van grondbiodiversiteit vir volhoubare landbou.

