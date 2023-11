Ontsluit die geheimenisse van Antarktika: Ondersoek na die impak van werwels op die Antarktiese sirkumpolêre stroom

Hierdie week het 'n ambisieuse wetenskaplike ekspedisie 'n reis onderneem om die "lekkende" hart van die Antarktiese Sirkumpolêre Stroom (ACC) te verken. Die ACC, bekend as die wêreld se sterkste stroom, speel 'n deurslaggewende rol om die ysige vasteland teen warm water te beskerm. Kommer het egter ontstaan ​​namate wetenskaplikes vermoed dat werwels, kolkende formasies van water wat in die teenoorgestelde rigting as die stroom beweeg, dalk as poorte vir hitte dien om die streek te infiltreer.

Onder leiding van CSIRO en die Australiese Antarktiese Programvennootskap het 'n toegewyde wetenskapspan aan boord van die CSIRO-navorsingsvaartuig Investigator geseil om hierdie potensiële "poorte" te ondersoek en waardevolle data in te samel om te verstaan ​​waarom hierdie lekkasies plaasvind. In die loop van die volgende vyf weke sal die span suid van Hobart reis, die nuutste waarnemingstoerusting ontplooi en onvermoeid 12 uur per dag in XNUMX-uur skofte werk.

Die ekspedisie beskik oor die gebruik van outonome diepsee-sweeftuie, wat waterkolomme tot 'n diepte van 1000 meter sal monster. Hierdie sweeftuie, wat vanaf die skip bestuur word of op afstand bestuur word, bied insig in die ingewikkelde struktuur van fynskaalse kenmerke binne die see. Daarbenewens sal 'n drywende vasmeerstelsel waarna verwys word as 'n hoë vasmeer, toegerus met 35 instrumente, soutgehalte, temperatuur, suurstof en strome meet. Hierdie stelsel sal geanker wees in die hart van die navorsingsterrein vir 'n omvattende tydperk van 18 maande. Die vaart sal ook gebruik maak van argo-vlotte, geleidingsvermoë, temperatuur- en dieptesensors (CTD's) om data oor verskeie watereienskappe in te samel.

Terwyl die skip in die raaisels van die oseaan delf, behels 'n ander komponent van hierdie baanbrekende ekspedisie die nuutgelanseerde Surface Water and Ocean Topography (SWOT) satelliet. Die satelliet, wat gesamentlik deur NASA en die Franse ruimte-agentskap ontwikkel is, bied 'n ongekende uitsig op seedinamika met sy hoë-resolusie-metings. Die SWOT-satelliet stel wetenskaplikes in staat om fynskaalse kenmerke waar te neem wat wegbreek van die groot werwels, wat waardevolle insigte bied in die ingewikkelde werking van die oseaan.

Die implikasies van hierdie navorsing strek ver buite die gebied van wetenskap. Met see-ys wat tot rekordlaagtepunte krimp en die Antarktika wat ongekende verandering ervaar, is dit noodsaaklik om hierdie ingewikkelde interaksies te verstaan. See-ys dien as 'n noodsaaklike buffer, wat sonlig weerkaats en voorkom dat landgebaseerde ys in die see smelt, en die afname daarvan kan wêreldwye seevlakke drasties beïnvloed. Deur deel te neem aan die Parys-oproep vir gletsers en pole, het Australië sy verbintenis getoon om klimaatsverandering aan te pak en die gevolge daarvan in die mees suidelike dele van ons planeet te ondersoek.

Vrae:

V: Wat is die Antarktiese Sirkumpolêre Stroom (ACC)?

A: Die ACC is die wêreld se sterkste stroom, wat van oos na wes rondom Antarktika vloei en dien as 'n beskermende skild teen warm water.

V: Wat is werwels?

A: Wurwels is kolkende formasies van water wat in die teenoorgestelde rigting as die stroom beweeg.

V: Waarom is dit belangrik om die impak van werwels op die ACC te ondersoek?

A: Wetenskaplikes vermoed dat werwels kan dien as poorte vir hitte om die Antarktiese streek te infiltreer, wat moontlik kan lei tot die smelt van gletsers en bydra tot stygende seevlakke.

V: Watter gereedskap en toerusting word in die ekspedisie gebruik?

A: Die ekspedisie behels die gebruik van outonome diepsee-sweeftuie, 'n drywende vasmeerstelsel, argo-vlotte en geleidings-, temperatuur- en dieptesensors (CTD's) om data oor watereienskappe in te samel.

V: Wat is die betekenis van die SWOT-satelliet?

A: Die nuut gelanseerde SWOT-satelliet verskaf hoë-resolusie metings van oseaandinamika, wat wetenskaplikes in staat stel om fynskaalse kenmerke waar te neem wat voorheen ontoeganklik was, wat bydra tot 'n beter begrip van die oseaan se ingewikkelde werking.