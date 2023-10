Aarde se binnekern: verbasend sag en hiperaktief

Wetenskaplikes het 'n verrassende ontdekking oor die aarde se binnekern gemaak. Lank geglo dat dit 'n soliede en onbeweeglike massa metaal is, het navorsers gevind dat die binnekern eintlik sagter kan wees as wat voorheen gedink is. ’n Nuwe studie dui daarop dat die sagtheid van die binnekern te wyte kan wees aan hiperaktiewe atome wat meer vrylik binne hul molekulêre struktuur beweeg.

Die binnekern is 'n massiewe sfeer wat hoofsaaklik uit yster bestaan, met 'n deursnee van ongeveer 760 myl en 'n ouderdom van minstens 1 miljard jaar. Dit word omring deur die buitenste kern, wat uit kolkende vloeibare metale bestaan, en word verder omhul deur die mantel, 'n laag gesmelte rots net onder die aarde se soliede kors.

Wetenskaplikes het aanvanklik geglo dat die geweldige druk in die kern van ons planeet dit heeltemal solied sou maak, met ysteratome wat in 'n stewige seskantige rooster gerangskik is. Seismiese golwe van aardbewings het egter teenstrydighede binne die binnekern geopenbaar, wat daartoe gelei het dat dit as 'n "papperige verborge wêreld" beskryf is.

Vorige studies het voorgestel dat die binnekern se sagtheid toegeskryf kan word aan die teenwoordigheid van vasgevang vloeibare yster of 'n "superioniese toestand", waar atome van elemente soos koolstof en waterstof voortdurend deur die rooster van ysteratome beweeg.

In 'n nuwe studie gepubliseer in die joernaal Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, het navorsers die intense druk van die binnekern in 'n laboratoriumomgewing herskep. Hulle het waargeneem hoe ysteratome onder hierdie toestande gedra en rekenaarsimulasies gebruik om 'n virtuele kern te skep wat bekend staan ​​as die "supersel."

Die simulasies het getoon dat ysteratome binne die binnekern gesamentlik kan beweeg en posisies binne die rooster kan verander sonder om die struktuur daarvan te benadeel. Hierdie verhoogde beweging, bekend as "kollektiewe beweging", maak die binnekern minder styf en swakker teen skuifkragte.

Die sagtheid van die binnekern kan moontlik lig werp op die opwekking van die aarde se magnetiese veld, onder andere raaisels. Om die dinamiese prosesse en evolusie van die innerlike kern te verstaan, is noodsaaklik vir die verkryging van insigte in ons planeet se samestelling en gedrag.

Deur die fundamentele meganisme agter die innerlike kern se sagtheid te ontrafel, hoop wetenskaplikes om hul begrip van die aarde se binneland en die impak daarvan op ons planeet as geheel te verdiep.