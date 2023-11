Nuwe studie stel voor dat geheimsinnige kolle in die aarde se mantel oorblyfsels van maanvormende botsing kan wees

By

Seismoloë is lank reeds bewus van die bestaan ​​van twee enigmatiese kontinent-grootte druppels wat in die diepste deel van die Aarde se mantel geleë is. Hierdie digte afwykings, geleë onder Afrika en die Suid-Stille Oseaan-streek, het wetenskaplikes vir dekades lank verwar. ’n Onlangse studie stel egter ’n dwingende teorie voor dat hierdie druppels oorblyfsels kan wees van ’n katastrofiese gebeurtenis vroeg in die Aarde se geskiedenis—die botsing tussen ons planeet en ’n Mars-grootte voorwerp genaamd Theia.

Rekenaarsimulasies wat deur navorsers uitgevoer is, het die impakgebeurtenis, eienskappe van Theia en die daaropvolgende evolusie van die Aarde se mantel ondersoek. Die studie dui daarop dat 'n beduidende deel van Theia tydens die botsing met die aarde saamgesmelt het, wat gelei het tot die vorming van die knoppies. Enige oorblywende puin het toe saamgesmelt om die maan te skep. Seismiese golwe wat deur hierdie streke beweeg, beweeg stadiger as deur die omliggende mantel, wat bewys lewer van hul bestaan.

“Hierdie druppels, wat 2900 kilometer onder ons geplaas is, maak ongeveer 2% van die aarde se massa uit. Beide van hulle is twee keer die massa van die maan, wat hulle werklik kolossaal maak,” sê Qian Yuan, hoofskrywer van die studie en geofisikus van Caltech.

Die ontdekking van hierdie druppels, as dit bevestig word, sal tasbare bewyse lewer van die maanvormende botsing op Aarde. Hulle verskil aansienlik van die planeet se verwagte gelaagde struktuur, en verteenwoordig een van die mees wesenlike afwykings in die aarde se samestelling.

"Ons is verstom deur die feit dat ons eintlik oorblyfsels van 'n ander planeet, Theia, kan opspoor deur in die dieptes van die Aarde se mantel te delf," het Hongping Deng, studie mede-outeur en planetêre wetenskaplike van die Sjanghai Astronomiese Sterrewag bygevoeg.

Die verhoogde digtheid van die kolle word vermoedelik 'n gevolg van hul hoë ysterinhoud, soortgelyk aan maanrotse. Hierdie korrelasie dui daarop dat hulle van dieselfde bronmateriaal as Theia kan ontstaan.

Die navorsers bespiegel dat toekomstige maansendings 'n geleentheid kan bied om hul teorie te toets deur vulkaniese gesteentes op die maan se oppervlak te ondersoek. As hul model akkuraat is, behoort hierdie gesteentes isotope en spoorelemente te vertoon soortgelyk aan dié wat in die kolle voorkom.

’n Omvattende begrip van die maanvormende botsing en die implikasies daarvan kan waardevolle insigte bied in die evolusie van die Aarde, sowel as ander rotsagtige planete in ons sonnestelsel en verder. Deur hierdie rampspoedige gebeurtenis te bestudeer, poog wetenskaplikes om te ontsyfer waarom die aarde unieke eienskappe het wat dit 'n bewoonbare planeet maak.

