Nuwe insigte in die oorsprong van die aarde se groot lae-snelheid provinsies en die maan

’n Baanbrekersstudie gelei deur navorsers van Caltech het lig gewerp op die oorsprong van die aarde se groot lae-snelheid provinsies (LLVPs) en die Maan. Hierdie LLVP's, wat massiewe, ysterryke strukture diep binne die Aarde se mantel is, het wetenskaplikes lank verbaas.

Vorige bevindings in die 1980's het die teenwoordigheid van twee kontinent-grootte druppels onder die Afrika-kontinent en die Stille Oseaan aan die lig gebring. Hierdie druppels, wat twee keer so groot soos die Maan is, het verskillende elementêre samestellings in vergelyking met die omliggende mantel. Hulle oorsprong het egter onbekend gebly.

Die onlangse studie stel voor dat die LLVP's oorblyfsels is van 'n planeet genaamd Theia, wat biljoene jare gelede met die Aarde gebots het in 'n rampspoedige gebeurtenis wat ook geboorte gegee het aan die Maan. Hierdie ontdekking beantwoord uiteindelik vrae wat al dekades lank talm oor die Maan se oorsprong en Theia se lot.

Die navorsingspan, gelei deur Qian Yuan, het seismiese golfmetings gebruik om die LLVP's te identifiseer. Hierdie golwe beweeg teen verskillende spoed deur verskillende materiale, en daar is gevind dat die LLVP's hoër vlakke van yster besit, wat hulle digter maak as hul omgewing. Hierdie hoë-digtheid eienskap lei tot stadiger seismiese golfbeweging en die naam "groot lae-snelheid provinsies."

Deur verskeie scenario's van Theia se chemiese samestelling en die impak met Aarde te modelleer, het die navorsers bevestig dat die botsing aanleiding kon gegee het tot beide die LLVP's en die Maan. Sommige van Theia se mantelmateriaal het in die Aarde se eie mantel opgeneem, wat die twee afsonderlike kolle vorm wat vandag waargeneem word. Ander puin van die botsing het saamgesmelt om die Maan te vorm.

Interessant genoeg verduidelik die studie ook hoekom die LLVP's apart van die res van die mantel bly. Die simulasies het getoon dat die energie gelewer deur Theia se impak gekonsentreer gebly het in die boonste helfte van die mantel. As gevolg hiervan het die onderste mantel nie heeltemal gesmelt nie, wat die ysterryke materiaal van Theia toegelaat het om relatief ongeskonde te bly en aan die basis van die mantel te vestig.

Om vorentoe te beweeg, beoog navorsers om te ondersoek hoe die teenwoordigheid van Theia se materiaal verskeie geologiese prosesse op die vroeë Aarde beïnvloed het, soos plaattektoniek en die vorming van kontinente. Verder beklemtoon die studie die antieke aard van die LLVP's en hul potensiële betekenis om die vroeë Aarde se evolusie te verstaan.

FAQ

V: Wat is groot lae-snelheid provinsies (LLVP's)?

A: LLVP's is massiewe, ysterryke strukture wat diep binne die Aarde se mantel geleë is. Hierdie streke het verskillende elementêre samestellings in vergelyking met die omliggende mantel en vertoon stadiger seismiese golfbeweging.

V: Wat is die voorgestelde oorsprong van die LLVP's?

A: Die onlangse studie dui daarop dat die LLVP's oorblyfsels is van 'n planeet genaamd Theia, wat miljarde jare gelede met die aarde gebots het. Hierdie botsing het ook aanleiding gegee tot die Maan.

V: Hoe is die LLVP's geïdentifiseer?

A: Wetenskaplikes het seismiese golfmetings gebruik om die LLVP's te identifiseer. Hierdie golwe beweeg teen verskillende snelhede deur verskillende materiale, wat navorsers in staat stel om streke met hoër ysterinhoud en -digtheid vas te stel.

V: Waarom is die LLVP's apart van die res van die mantel?

A: Die simulasies wat deur die navorsingspan uitgevoer is, het getoon dat die energie van Theia se impak in die boonste helfte van die mantel gekonsentreer gebly het. Dit het die volle smelting van die onderste mantel verhoed, wat die ysterryke materiaal toegelaat het om relatief ongeskonde te bly en aan die basis van die mantel te vestig.

V: Wat is die implikasies van hierdie studie?

A: Die studie verskaf nuwe insigte oor die oorsprong van die Maan en die LLVP's, wat lig werp op die vroeë Aarde se evolusie. Om die invloed van Theia se materiaal op geologiese prosesse, soos plaattektoniek en die vorming van kontinente, te verstaan, is die volgende stap in navorsing.