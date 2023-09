Die groei van die aardkors: stadig en bestendig

’n Onlangse studie wat deur navorsers van Pennsylvania State University gedoen is, daag die bestaande teorieë oor die vinnige vorming van die aarde se tektoniese plate uit. Die studie, gepubliseer in die joernaal Geochemical Perspective Letters, bied bewyse wat die oortuiging weerspreek dat tektoniese aktiwiteit skielik ongeveer 3 miljard jaar gelede ontstaan ​​het. In plaas daarvan stel die navorsers voor dat die groei van die aardkors geleidelik met verloop van tyd plaasgevind het.

Hoofskrywer Jesse Reimink, assistent-professor in geowetenskappe, verduidelik dat die heersende teorie 'n stagnerende dekselplaneet voorstel met geen tektoniese aktiwiteit voor 'n skielike verskuiwing na tektoniese plate nie. Die studie se bevindinge toon egter dat dit nie die geval is nie. Om die vorming van die aardkors te karteer, het die navorsers die chemiese samestelling en ouderdomme van meer as 600,000 XNUMX monsters van die oudste bekende rotse op die planeet ontleed.

Vorige navorsing het op enkele minerale staatgemaak om die korsgroeitempo te skat, maar hierdie metode was vatbaar vir foute. Minerale kan later gedeeltelike herkristallisasie ondergaan, wat lei tot onakkurate berekeninge van wanneer hulle die eerste keer gevorm het. Om dit te oorkom, het die navorsers 'n unieke metode ontwikkel wat die herbewerking en hervorming van stollingsgesteentes oor tyd oorweeg het. Deur die herbewerking wat in die rotsrekords gedokumenteer is, te kalibreer, kon hulle die aarde se korsgroeikurwe bepaal.

Deur hul nuut berekende kurwe te vergelyk met vorige skattings gebaseer op mineraalrekords, het die navorsers gevind dat die stadige vorming van vastelande beter ooreenstem met die rotsgebaseerde data. Die vorming van kontinente en tektoniese plate het waarskynlik ongeveer 4 miljard jaar gelede begin, baie vroeër as wat voorheen geglo is, en het vir 'n lang tydperk voortgeduur.

Reimink waarsku egter dat die navorsing nie afdoende is nie weens die beperkte data wat die eerste miljard jaar van die Aarde se geskiedenis dek. Gesteentes ouer as 3 biljoen jaar is skaars, en dié ouer as 4 biljoen jaar word net in 'n paar afgeleë plekke gevind. Nietemin verskaf hierdie studie waardevolle insigte in die groei van die aardkors en daag die heersende teorieë oor die vinnige ontstaan ​​van tektoniese aktiwiteit uit.

Moderne plaattektoniek, wat voortdurend die aardkors herwin, is verantwoordelik vir die planeet se ryk biodiversiteit en geologiese diversiteit. Dit stel egter ook uitdagings vir die bestudering van die rotsrekord, aangesien ouer rotse skaars is. Ten spyte van hierdie beperkings dra die navorsing by tot ons begrip van die stadige en bestendige groei van die aardkors oor miljarde jare.

Bronne:

Reimink, J., et al. (2023). 'n Hele litosfeer-beskouing van kontinentale groei. Geochemiese Perspektief Briewe.

Pennsylvania State University (bykomende materiaal).