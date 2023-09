Hoë-energie-elektrone vanaf die aarde gekoppel aan watervorming op die maan

'n Onlangse studie gelei deur 'n planetêre navorser van die Universiteit van Hawai'i by Manoa het 'n baanbrekende ontdekking oor die oorsprong van water op die Maan onthul. Die navorsers het bevind dat energieke elektrone in die Aarde se plasmaplaat 'n beduidende rol speel in die erosieprosesse op die Maan se oppervlak, wat moontlik bydra tot die skepping van water. Hul bevindinge is in die joernaal Nature Astronomy gepubliseer.

Die konsentrasie en verspreiding van water op die Maan is van kardinale belang om die vorming en ontwikkeling daarvan te verstaan. Daarbenewens kan hierdie ontdekking lig werp op die oorsprong van waterys wat in permanente skadustreke op die Maan gevind word.

Die aarde se magnetiese veld, bekend as die magnetosfeer, beskerm ons planeet teen ruimteweer en skadelike straling van die Son. Die interaksie tussen die sonwind en die magnetosfeer skep 'n verlengde magnetiese stert wat die plasmavel genoem word, wat hoë-energie elektrone en ione bevat. Hierdie deeltjies kan van beide die Aarde en die sonwind af kom.

Vorige studies het gefokus op die invloed van hoë-energie-ione van die sonwind in die ruimteverwering van hemelliggame soos die Maan. Hierdie nuwe navorsing beklemtoon egter die rol van energieke elektrone van die Aarde in die erosieprosesse op die maanoppervlak. Die navorsers het afstandwaarnemingsdata ontleed wat verkry is van die Moon Mineralogy Mapper-instrument tydens Indië se Chandrayaan-1-sending om veranderinge in watervorming te bestudeer terwyl die Maan deur die Aarde se magnetostert beweeg.

Verbasend genoeg het die waarnemings getoon dat die watervorming in die Aarde se magnetostert soortgelyk was aan wanneer die Maan buite die magnetostert was, waar dit met sonwind gebombardeer word. Dit dui daarop dat daar bykomende vormingsprosesse of nuwe waterbronne kan wees wat nie direk met die sonwind verband hou nie. Die navorsers spekuleer dat bestraling van hoë-energie elektrone vir hierdie effekte verantwoordelik kan wees.

Die verband tussen Aarde en die Maan in terme van watervorming en oppervlak-evolusie word nog nie ten volle verstaan ​​nie. Verdere navorsing, insluitend maansendings onder NASA se Artemis-program, sal nodig wees om die plasma-omgewing en waterteenwoordigheid op die maanpooloppervlak te monitor tydens verskeie fases van die Maan se reis deur die Aarde se magneetstert.

Bronne:

– Universiteit van Hawai'i in Manoa, Natuursterrekunde