Antieke vulkaniese gesteentes hou massiewe waterreservoir onder Nieu-Seeland se seebodem

Wetenskaplikes het onlangs 'n massiewe waterreservoir ontdek wat diep onder die seebodem aan die kus van Nieu-Seeland versteek is. Hierdie bevinding kan die voorkoms van stadige aardbewings in die streek verklaar. Die waterreservoir is 120-125 miljoen jaar gelede tydens die vroeë Kryt gevorm toe vulkaniese gesteentes, afkomstig van 'n lawa-pluim wat in grootte vergelykbaar is met die Verenigde State, tot 'n uitgestrekte plato gestol het. Lae sediment het sedertdien hierdie rotse bedek en die bewyse van hul plofstof verlede 2 myl onder die Stille Oseaan-seebodem begrawe.

Navorsers het breuklyne langs die ooskus van Nieu-Seeland se Noord-eiland ontdek en gevind dat die antieke rotse besonder “nat” was, met water wat byna die helfte van hul volume uitmaak. Dit is ongewoon vir rotse van hierdie ouderdom, aangesien normale seekors na verwagting aansienlik minder water sal bevat. Die poreuse heuningkoekagtige struktuur van hierdie rotse, geërodeer deur vlak see wat eens die vulkaniese plato omring het, het hulle toegelaat om oor miljoene jare water soos 'n akwifeer te absorbeer en te berg.

Hierdie nuut ontdekte waterreservoir is 9.3 myl van die Hikurangi-verskuiwing geleë, waar die Stille Oseaan-tektoniese plaat onder die Australiese plaat in die Aarde se mantel afsak. Die interaksie tussen hierdie plate veroorsaak stadige aardbewings wat bekend staan ​​as "stadige gly"-gebeurtenisse. Daar is waargeneem dat sulke gebeurtenisse dikwels geassosieer word met watervoorrade in die rotse. Die water kan hoëdruktoestande skep wat die glyproses belemmer en skielike gly voorkom.

Die bestaan ​​van hierdie waterreservoir kan die onskadelike, stadige aardbewings wat elke een of twee jaar by die Hikurangi-verskuiwing voorkom, verklaar. Verdere navorsing is egter nodig om die presiese uitwerking van die waterreservoir op die fout te verstaan. Seismiese skanderings is gebruik om 'n 3D-beeld van die onderwaterstreek te skep en die reservoir op te spoor. Dit sal egter nodig wees om diep in die seebodem te boor om die omvang van die reservoir en die impak daarvan op druk rondom die fout te bepaal.

Hierdie ontdekking verskaf waardevolle insigte in die geologiese prosesse wat diep binne die aardkors plaasvind en kan implikasies hê vir die verstaan ​​van aardbewingdinamika in ander subduksiesones regoor die wêreld.

Bronne:

– Titel: Antieke vulkaniese rotse hou 'n see se water diep in die aarde. Nuwe ontdekkings in Nieu-Seeland kan help om te verduidelik hoekom.

– Navorsingstudie: Gase, AY, et al. (2020). Antieke vlugtige-ryke halogene onder Nieu-Seeland. Science Advances, 6(33), eabb5993.