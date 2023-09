Die versteekte antieke oseaanvloer wat om die aarde se kern toegedraai is, onthul in 'n nuwe hoë-resolusiekaart

’n Onlangse studie het ’n baanbrekende ontdekking oor die Aarde se Suidelike Halfrond onthul: ’n dun maar digte laag antieke seebodem wat om die kern draai. Hierdie voorheen onbekende kenmerk bestaan ​​ongeveer 2,900 1,800 kilometer (XNUMX XNUMX myl) onder die oppervlak, by die kern-mantelgrens (CMB). Geoloë maak al lank staat op seismiese ondersoeke om insigte te kry in die innerlike struktuur van ons planeet, en hierdie nuwe navorsing het getoon dat die kompleksiteit van die aarde se binnekant veel groter is as wat voorheen geglo is.

Die studie, wat deur geoloog Samantha Hansen van die Universiteit van Alabama en haar kollegas uitgevoer is, het behels die gebruik van seismiese golwe van aardbewings in die suidelike halfrond om die ULVZ (ultralow-snelheidsones)-struktuur langs die CMB te ondersoek. Deur die beweging en interaksie van hierdie seismiese golwe te ontleed, kon navorsers die samestelling van die materiaal onder die Aarde se oppervlak karteer. Die ULVZ's, waar die klankgolwe stadiger beweeg, is vermoedelik oseaniese kors wat oor miljoene jare begrawe is.

Simulasies wat in die studie aangebied word, stel voor dat konveksiestrome moontlik die antieke seebodem na sy huidige ligging verskuif het, ten spyte daarvan dat dit nie naby erkende subduksiesones op die oppervlak is nie. Terwyl ander verduidelikings nie heeltemal uitgesluit is nie, blyk die seebodemhipotese op hierdie tydstip die mees aanneemlike verklaring vir die ULVZ's te wees. Die navorsers stel ook voor dat die antieke oseaankors om die hele kern kan draai, hoewel sy dunheid dit moeilik maak om te bevestig.

Die implikasies van hierdie ontdekking is betekenisvol vir verskeie studierigtings. Om die ingewikkeldheid van die Aarde se samestelling te verstaan, is van kardinale belang vir die ondersoek na verskynsels soos vulkaniese uitbarstings en die skommelinge in die planeet se magneetveld, wat ons teen sonstraling in die ruimte beskerm. Verder, om te ontbloot hoe hitte uit die kern ontsnap tot in die mantel, bied waardevolle insigte in die aarde se algehele prosesse.

Hierdie hoë-resolusiekaart van die aarde se verborge geologie wys die diepgaande verbande tussen die aarde se vlak en diep strukture en werp lig op die komplekse meganismes wat ons planeet dryf. Soos seismiese opnames in die toekoms voortduur, sal verdere besonderhede en 'n meer omvattende begrip van die Aarde se binneland onthul word.

Bronne:

– Wetenskapvooruitgang