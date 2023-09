Voorbereiding vir aardbewings: wat jy moet weet

opsomming:

Aardbewings kan onverwags voorkom en aansienlike skade en lewensverlies veroorsaak. Terwyl sekere gebiede in die Verenigde State 'n groter risiko vir aardbewings het, is dit belangrik dat almal voorbereid is. Hierdie artikel verskaf 'n oorsig van aardbewinggereedheid en belangrike stappe om te neem om die impak van 'n aardbewing te verminder.

Aardbewings kan enige plek plaasvind, en sommige gebiede in die Verenigde State, insluitend Alaska, Kalifornië, Hawaii, Oregon, Puerto Rico, Washington en die Mississippi-riviervallei, word as hoërrisikostreke beskou. Dit is egter van kardinale belang vir individue in alle gebiede om voorbereid te wees op die moontlikheid van 'n aardbewing.

Een van die eerste stappe in aardbewingvoorbereiding is om 'n noodplan te skep. Dit sluit in die identifisering van veilige plekke in jou huis of werkplek, waar jy dekking kan soek tydens 'n aardbewing. Leer jouself en jou gesin oor wat om te doen tydens 'n aardbewing, soos "Drop, Cover, and Hold On", wat behels dat jy op die grond val, dekking vind onder 'n stewige meubelstuk en vashou totdat die skudding ophou.

Dit is ook belangrik om 'n noodstel geredelik beskikbaar te hê. Hierdie stel moet noodsaaklike voorrade insluit soos water, nie-bederfbare kos, 'n noodhulpkissie, flitse, batterye en 'n battery-aangedrewe radio. Oorweeg dit ook om swaar meubels en voorwerpe te beveilig wat moontlik kan val en besering tydens 'n aardbewing kan veroorsaak.

Inspekteer jou huis gereeld vir enige strukturele kwesbaarhede wat gevaarlik kan wees tydens 'n aardbewing, soos krake in die mure of fondament. Soek professionele advies as jy enige strukturele probleme vermoed.

Laastens, bly op hoogte van aardbewingaktiwiteite in jou area. Gebruik hulpbronne soos plaaslike nuuswinkels, aardbewingmoniteringwebwerwe en mobiele toepassings om opdaterings en waarskuwings te ontvang. Maak jouself vertroud met ontruimingsroetes en noodskuilings in jou gemeenskap.

Ten slotte, om voorbereid te wees vir 'n aardbewing is van kardinale belang, ongeag waar jy woon. Deur 'n noodplan te skep, 'n noodstel saam te stel, jou omgewing te beveilig en ingelig te bly, kan jy die impak van 'n aardbewing verminder en jouself en jou geliefdes beskerm.

Definisies:

– Aardbewing: 'n skielike en hewige skudding van die grond, dikwels veroorsaak deur bewegings van tektoniese plate onder die aarde se oppervlak.

– Noodplan: 'n stel riglyne en prosedures wat tydens 'n noodsituasie gevolg moet word.

– Noodstel: 'n versameling noodsaaklike voorrade en hulpbronne wat tydens 'n noodgeval benodig word.

– Ontruimingsroetes: voorafbepaalde roetes wat gebruik moet word om 'n gebied veilig te verlaat tydens 'n noodgeval.

Bronne:

- "Voorbereiding vir 'n aardbewing." Federale Noodbestuursagentskap.